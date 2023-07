﻿So läuft der Ausbau der Leipziger Schulen – ein Baustellenrundgang

Leipzig. Die Apollonia-von-Wiedebach-Oberschule am Connewitzer Kreuz gehört zu jenen Leipziger Bildungsstätten, in die nach den Sommerferien wieder neues Schülerleben einziehen wird. Das Haus war im April 2019 nach einem Wasserrohrbesuch nahezu geflutet worden – eine komplette Sanierung samt Erweiterungsbau war unumgänglich. Wie in vielen Stadtteilen, in denen sich Kräne und Bagger drehen, um Leipzigs Hunger nach zusätzlichen Schulplätzen zu stillen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Babyboom und Zuzug der vergangenen Jahre machen das notwendig. „Es geht voran. Aber die Plätze reichen noch lange nicht, um die Vielzahl der Schülerinnen und Schüler auch in den nächsten Jahren weiter aufzunehmen“, sagt Leipzigs Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (Bündnis 90/Die Grünen).

Rohbau fürs Gymnasium Wiederitzsch steht

Sie hat die Stadträte eingeladen, sich ein Bild vom Baufortschritt an Leipziger Schulen zu machen. Derzeit gibt es mehr als 20 Baustellen für Schulen und Sporthallen. Im nächsten Jahr kommen weitere fünf hinzu. „Viele Schulen sind überbelegt, da können wir uns keine Verzögerung leisten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Neubau des Gymnasiums Wiederitzsch an der Messe-Allee muss sie sich da wohl wenig Sorgen machen. „Der Rohbau steht“, sagt Bauleiter Jürgen Böhm vom Amt für Gebäudemanagement (AGM). Um das Projekt mit Kosten von 55 Millionen Euro rasch zu realisieren, hatte die Stadt das Unternehmen Goldbeck, das sich bei einem europaweiten Vergabewettbewerb durchgesetzt hatte, mit Planung und Bau beauftragt.

Das Gymnasium Wiederitzsch an der Messe-Allee soll bis Sommer 2024 übergeben werden. © Quelle: André Kempner

Die Firma hat allerdings ebenfalls mit Problemen zu kämpfen – drei Tage vor dem Start war beispielsweise die Firma, die die Elektroarbeiten übernehmen sollte, abgesprungen. Doch das Problem ist inzwischen gelöst. 1120 Schülerinnen und Schüler sollen einmal in dem neuen Gymnasium lernen, das auf dem Campus neben der bestehenden Oberschule entsteht – inklusive Dreifeldsporthalle mit Tribüne für 199 Zuschauer sowie Außenanlagen.

Lesen Sie auch

Zum Standard gehört, die Fassaden teilweise zu begrünen. Gründächer und Fotovoltaikanlagen, die Strom für die Bildungsstätten erzeugen, sind selbstverständlich. „Auf der großen Treppe entstehen Sitzstufen. Dadurch sind auch Veranstaltungen möglich“, erklärt Projektleiter Denny Richter von Goldbeck.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erhebliche Altlasten im alten Druckereigebäude

Sehr anspruchsvoll ist der Ausbau des Gymnasiums Schraderhaus in der Heinrichstraße. Geplant wird mit Kosten von 32 Millionen Euro und einer Fertigstellung im Sommer 2025. Es handelt sich um ein 1911/1912 als Druckerei errichtetes Gebäude. Im denkmalgeschützten Haus sind erhebliche Altlasten, darunter kontaminierter Putz, zu beseitigen. Eine Herausforderung war auch, Brandschutzdecken einzubauen.

„Mitte August beginnen dann die Dachdecker“, so Bauleiter Marco Bartsch. Die Gaubenform wird erhalten, auf der Seite zum Hof entsteht ein Flachdach, um Lüftungsanlagen unterzubringen. Die Heinrichstraße wird künftig als gemeinsamer Schulhof mit der 125. Oberschule ausgebaut, die das Nachbargebäude nach Auszug der Wilhelm-Busch-Grundschule allein nutzt.

Diese erhält einen Neubau am Gerichtsweg, für den gerade der Grundstein gelegt wurde. Dort entstehe eine fünfzügige Grundschule mit Hort, eine Kindertageseinrichtung, eine gestapelte Sporthalle mit insgesamt sechs Spielfeldern sowie die erforderlichen Sport- und Freiflächen.

Die schönen alten Platanen auf der Heinrichstraße bleiben übrigens stehen. Fußgänger und Radfahrer dürfen weiterhin passieren, für Autos bleibt die Straße künftig gesperrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Schraderhaus , ein 1911/1912 als Druckerei erbautes Haus, wird zum Gymnasium umfunktioniert. © Quelle: André Kempner

Rohbau für große Sporthalle bis September fertig

Von der Gemeinschaftsschule am Dösner Weg, deren Bau für 87 Millionen Euro früher startete, als geplant, ist noch nicht viel zu sehen. Im Boden sind beim Erdaushub Altlasten gefunden worden, die nun beseitigt werden müssen. Das verzögert den Start für den Rohbau. „Das wirft uns ein wenig zurück. Wir hoffen, die Zeit aber später aufholen zu können“, erklärt Bauleiter Stefan Tränkner vom AGM.

Wesentlich weiter ist der Rohbau der dazugehörigen Sechsfeldsporthalle, der bis September stehen soll. Derzeit werden die großen Deckenbinder für das Dach montiert, das mit Retentionsfläche (Speicher für Regenwasser) und Sportfeld erhebliche Lasten tragen muss. Die Fertigstellung ist für den Herbst 2024 geplant, um sie zum Deutschen Turn- und Sportfest 2025 nutzen zu können.

Am Dösner Weg im Zentrum Südost entsteht der erste Neubau für eine Gemeinschaftsschule. Derzeit müssen vom Baufeld noch Altlasten beseitigt werden. © Quelle: André Kempner

Die wettkampftaugliche Halle, die rund 25 Millionen Euro kostet, wird eingeschossig in den Boden eingelassen und erhält eine Sportanlage auf dem Dach – samt öffentlicher Toilette. Geplant sind ein Bolz- sowie ein Basketballfeld, eine Calisthenics-Anlage (Sportgeräte), eine 200-Meter-Laufbahn und Tischtennisplatten. Der Entwurf stammt vom Architekturbüro Wörner Traxler Richter Planungsgesellschaft. Sehr präsent ist die Freitreppe, die der Erschließung der Dachfläche dient sowie als Tribüne verwendet wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Dösner Weg wird ein sogenanntes Lernhauskonzept umgesetzt: Traditionelle Klassenräume werden in fünf Lernhäusern mit offenen Bereichen und kombinierten Zonen zu Lernlandschaften verbunden. Möglich wird dies in den Klassenstufen eins bis zwölf. Vom Schuljahr 2026/2027 an sollen hier bis zu 1568 Schülerinnen und Schüler lernen.

Ein wunderschöner Altbau mit Tücken

Die Oberschule am Adler ist derzeit in der Uhlandstraße beherbergt. Das denkmalgeschützte Schulhaus in der Antonienstraße, das 1897/98 nach Plänen des Architekten Hugo Licht gebaut worden war, erhält derzeit eine umfangreiche Modernisierungskur. Das 12,3-Millionen-Euro-Projekt soll im Februar 2025 fertig werden.

„Das Dachgeschoss wird nicht ausgebaut, da kommen zwei Lüftungszentralen hin“, so Bauleiterin Diana Klingberg. „Es ist ein wunderschöner Altbau, bei dem wir einige Überraschungen erlebt haben.“ Dazu gehören beispielsweise gerissene Balken, die nicht mehr tragfähig sind. „Aber Probleme sind dazu da, gelöst zu werden.“ Die Arbeiten umfassen die brandschutztechnische Ertüchtigung des Gebäudes, die innere Modernisierung sowie die Erneuerung der haustechnischen Anlagen. Außerdem werden ein Aufzug, ein Behinderten-WC und Behindertenstellplätze errichtet.

Die Oberschule am Adler erhält bis Februar 2025 eine umfangreiche Modernisierungskur. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baufreiheit für Oberschule in Glockenstraße

Los geht es mit der lang erwarteten Sanierung der Georg-Schumann-Oberschule in der Glockenstraße, wo derzeit Baufreiheit hergestellt wird. Die Schule zieht an ihren neuen Standort auf dem Franz-Campus, Dösner Weg 27. Bis zum Schuljahr 2026/2027 soll das Gebäude Glockenstraße für 25,2 Millionen Euro modernisiert sein. Dann zieht die Petrischule von der Paul-Gruner-Straße 50 dorthin dauerhaft um.

LVZ