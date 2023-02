﻿Leipzig baut Kapazitäten für Geflüchtete aus – bis zu 3000 zusätzliche Plätze nötig

Leipzig. Im vergangenen Jahr hat die Stadt Leipzig knapp 1500 Asylbewerberinnen und Asylbewerber neu aufgenommen. Das waren vielfach Menschen aus Syrien und Venezuela, aber auch Ortskräfte aus Afghanistan und Geflüchtete aus dem Irak und Georgien. Zudem suchten etwa 10.000 Menschen aus der Ukraine in Kiews Partnerstadt Schutz vor den russischen Angriffen. Auch wenn Letztere häufig eine private Bleibe in der Messestadt fanden, ist die Unterbringung der Ankommenden für die Stadtverwaltung eine wachsende Herausforderung. Bestehende Kapazitäten sind inzwischen ausgereizt, deshalb wird nach weiteren gesucht.

Bei vier zusätzlichen Objekten geht es derzeit bereits in konkrete Planungen, heißt es aus dem Sozialamt. Weitere sollen folgen. Genaue Prognosen, wie viele noch gebraucht werden, seien kaum möglich. Aber: „Sollte sich die Entwicklung der vergangenen Monate fortsetzen, ist davon auszugehen, dass noch in diesem Jahr bis zu 3000 Plätze zusätzlich geschaffen werden müssen“, so Stadtsprecher Matthias Hasberg gegenüber der LVZ.

Das wäre nahezu eine Verdopplung der bestehenden Kapazitäten. Bei diesem Mehrbedarf spiele abgesehen vom anhaltendem Zuzug auch der sich verändernde Wohnungsmarkt in Leipzig eine Rolle. Denn im Gegensatz zur Situation 2015 und 2016 halte dieser nun kaum noch Angebote für Geflüchtete bereit. „Es fällt daher zunehmend schwerer, Menschen aus den Gemeinschaftsunterkünften in Wohnungen zu vermitteln“, so Hasberg weiter.

38 Unterkünfte in Leipzig – 200 Menschen harren in Zelten aus

In der Theorie sind Gemeinschaftsunterkünfte eigentlich nur eine Übergangslösung – als temporäres Obdach, nachdem der Asylantrag gestellt wurde. In der Praxis lebt die Hälfte der Geflüchteten ob fehlender Alternativen und geringer Bereitschaft bei privaten Vermietern aber in der Regel auch ein Jahr später noch immer in den kommunalen Objekten. 38 solcher Gemeinschaftsunterkünfte gibt es inzwischen in Leipzig – über das gesamte Stadtgebiet verteilt und meist aufgrund der Integration ins Quartier kaum als solche zu erkennen. Einige sind aber auch größere Wohnanlagen, die ausschließlich für Schutzsuchende genutzt werden: wie in der Torgauer Straße und in der Arno-Nitzsche-Straße.

Neun Gemeinschaftsunterkünfte sind schon 2022 neu in Betrieb genommen worden – fünf davon für Wohnungslose aus der Ukraine. Darüber hinaus entstanden im vergangenem Jahr auch zwei Zeltstädte als Notunterkünfte auf dem Deutschen Platz und an der Arno-Nietzsche Straße. Trotz Winterkälte harren dort auch in diesen Tagen mehr als 200 Menschen aus und hoffen auf bessere Optionen. Die gibt es zumindest von Seiten der Kommune aber kaum noch. Abgesehen von den beiden Zeltstädten seien die Reserven aufgebraucht, heißt es aus dem zuständigen Sozialamt.

Von einer Situation wie bei den großen Flüchtlingsströmen 2015 und 2016 kann zwar nicht die Rede sein. Die Erstaufnahmen (EAE) des Freistaates sind nur etwa zur Hälfte ausgelastet. Allerdings bleibt es beim kontinuierlichen Zuzug in die Gemeinde: So wie im Januar 2023 muss sich Leipzig nun auch im Februar auf wöchentlich etwa 60 Neuankommende einstellen, so die Prognosen der Landesdirektion Sachsen.

Leipzig will zeitnah 729 weitere Plätze schaffen

Entsprechend steht die Verwaltung unter Handlungsdruck: „Die Stadt ist fortlaufend auf der Suche nach Unterkünften für Geflüchtete“, sagt Stadtsprecher Hasberg. In der aktuellsten Info aus dem Sozialamt ist konkret von bereits vier zusätzlich geplanten Objekten mit einer Gesamtkapazität von 729 Plätzen die Rede. Weitere sollen folgen.

Dazu gehört die bereits als dritte Leipziger Zeltstadt schon vermeldete Notunterkunft in der Stötteritzer Kommandant-Prendel-Allee, wo ab März bis zu 330 Personen vorübergehend Platz finden sollen. Zu anderen geplanten Unterbringungen gibt es dagegen noch keine offizielle Bestätigung aus dem Neuen Rathaus. Nach LVZ-Informationen sollen die Vorbereitungen für ein Objekt in der Lindenthaler Hauptstraße aber ebenfalls bereits laufen.

