﻿Stadtrat: Gemeinschaftsunterkunft in Diezmannstraße kann entstehen

In der Diezmannstraße kann bis Ende 2027 eine neue Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete entstehen. Der Leipziger Stadtrat hat gut drei Millionen Euro für die Planung freigegeben.

Leipzig. Auf einem unbebauten Grundstück hinter einem Gewerbegebiet in der Leipziger Diezmannstraße 12a soll bis Jahresende 2027 eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete entstehen. Der Neubau soll im Jahr 2028 in Betrieb gehen und dann bis zu 368 Migranten beherbergen. Der Stadtrat hat dem Projekt am Mittwochabend mehrheitlich mit 40 Ja- bei acht Gegenstimmen sowie acht Enthaltungen zugestimmt. Freigegeben wurden rund 3,03 Millionen Euro für die Planung und Steuerung.