Bedrohung in Leipziger Straßenbahn – Polizei verursacht Unfall

Leipzig. Im Leipziger Stadtteil Schleußig hat am Donnerstagabend ein Polizeieinsatz für Aufsehen gesorgt. Eine bislang unbekannte Person soll einen 37-Jährigen in der Straßenbahn mit einem, wie es heißt, „spitzen Gegenstand“ bedroht haben. Die Polizei wurde gerufen, auf dem Weg zum Tatort verursachten die Beamten einen Verkehrsunfall. Und letztlich musste der Bedrohte in Gewahrsam genommen werden – während die tatverdächtige Person noch auf der Flucht ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Geschehen trug sich gegen 20.20 Uhr auf der Könneritzstraße zu. Wie eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen erklärte, waren die Kolleginnen und Kollegen zur Haltestelle an der Holbeinstraße gerufen worden – weil es in der Straßenbahn eine Auseinandersetzung gegeben habe. Das Polizeifahrzeug sei dorthin mit Blaulicht und hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen.

Polizeiauto verursacht Unfall – Mögliches Opfer in Gewahrsam

„Auf Höhe der Könneritzstraße 1 kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und stieß auf der Gegenfahrbahnseite mit einem geparkten Toyota Yaris zusammen“, so die Sprecherin. Beide Fahrzeuge seien im Anschluss nicht mehr fahrbereit gewesen. Personen wurden nicht verletzt, der entstandene Schaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der an der Haltestelle abgestellten Straßenbahn sei anschließend nur doch der 37-Jährige angetroffen worden, der nach bisherigen Erkenntnissen von einer anderen Person bedroht und angegriffen worden war. Laut Augenzeugenberichten wurde der Mann später mit Kabelbindern fixiert. Die Polizei bestätigte am Freitag, dass sich der möglicherweise psychisch angeschlagene 37-Jährige in Gewahrsam befindet.

Zu den Hintergründen der Tat in der Bahn gibt es bislang kaum Informationen. Nach der noch unbekannten Person, die in der Straßenbahn mit „spitzem Gegenstand“ gedroht, den 37-Jährigen angegriffen und so den Polizeieinsatz ausgelöst haben soll, wird weiterhin gesucht. Ihr werden Bedrohung und versuchte Körperverletzung vorgeworfen.

LVZ