Leipzig bekommt den Schiri-Keller zur EM 2024

zugegeben: Im Moment fällt es sehr schwer, so etwas wie Vorfreude für die Fußball-EM 2024 zu entwickeln. Zu bitter die aktuellen Niederlagenserie, zu deprimierend die saft- und kraftlosen Auftritte der Nationalmannschaftskicker. Und zu abgehoben der ganze Auftritt neben dem Rasen: Erst das jammervolle Klage von Kai Havertz (“keine Unterstützung der Fans, waren auf uns allein gestellt“), dann die eilige Flick-Ablösung als schlecht getimte Eil-Meldung mitten im deutschen Basketball-WM-Krimi am Sonntag. Der Ball ist zwar immer noch rund, aber es läuft schon längst nicht mehr rund beim DFB.

Dennoch: In einem Jahr findet die EM in Deutschland statt. Und eine Entscheidung ist bereits jetzt gefallen: Die Video-Schiedsrichter werden in Leipzig über Abseits, Foul oder Nicht-Foul, Tor oder Nicht-Tor entscheiden. Der sogenannte „Kölner Keller“ wandert aus der Domstadt auf die Neue Messe.

Mein Kollege Andreas Dunte berichtet, dass sich Leipzig unter fünf Bewerbern durchgesetzt habe. Für die Messestadt habe unter anderem die hervorragende Infrastruktur gesprochen. Und die Verkehrsanbindung - wobei ausdrücklich für Bus und Bahn sowie das Fahrrad geworben wird. An der Neuen Messe soll es entsprechend extra einen Fahrradverleih geben.

Eine Sorge weniger hat die Stadt bei der Unterbringung der Schiedsrichter, die in den Stadien zum Einsatz kommen: Ihr Quartier wird Frankfurt am Main sein. Doch auch so wird Leipzig als einer der EM-Austragungsorte stark besucht sein. Die Möglichkeit, eine AirBnB-Wohnung zu mieten, könnte für viele Fans da eine verlockende Alternative sein. Allerdings ist die zunehmende Anzahl der Ferienwohnungen in der Stadt vielen inzwischen ein Dorn im Auge. Der ohnehin schon knappe Wohnraum soll nicht noch weiter schrumpfen. Und so will das Land den Kommunen eine gesetzliche Möglichkeit in die Hand geben, um das AirBnB-Angebot zu begrenzen. Was genau Sachsen da plant, haben meine Kollegen Matthias Puppe und Andreas Debski recherchiert. Und nach den konkreten Auswirkungen für Leipzig gefragt.

Bild des Tages

Zwei schmale Pergamentstreifen werden von Forschern als Sensationsfund gefeiert: In der Universitätsbibliothek Leipzig wurden Reste der ältesten bekannten Handschrift mit einem Text von Meister Eckhart entdeckt. © Quelle: Olaf Mokansky/Universitätsbibliothek Leipzig

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Verdächtiges Pulver: Im Leipziger Sitz der Rentenversicherung sorgte am Montagmorgen ein Briefumschlag mit einem weißen Pulver für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei. Verletzt wurde niemand, nach etwa zwei Stunden konnte Entwarnung gegeben werden. Im Leipziger Sitz der Rentenversicherung sorgte am Montagmorgen ein Briefumschlag mit einem weißen Pulver für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei. Verletzt wurde niemand, nach etwa zwei Stunden konnte Entwarnung gegeben werden. LVZ-Reporter Mark Daniel war vor Ort

Mordversuch mit einer Hantelscheibe: Die Staatsanwaltschaft wertet es als Mordversuch: Der 38-jährige Mustafa A. soll in Leipzig-Möckern versucht haben, seine Ehefrau zu töten, weil er ihren Trennungswunsch nicht akzeptiert habe. Die Staatsanwaltschaft wertet es als Mordversuch: Der 38-jährige Mustafa A. soll in Leipzig-Möckern versucht haben, seine Ehefrau zu töten, weil er ihren Trennungswunsch nicht akzeptiert habe. Zum Prozessauftakt schwieg der Angeklagte zu den Tatvorwürfen.

Wer waren die Trabi-Insassen? Der grausame Unfall vom Freitag schockiert weiter: Drei Menschen verbrannten nahe Elstertrebnitz (Landkreis Leipzig) in einem Trabant. Der Pkw war unverschuldet auf der B2 in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der grausame Unfall vom Freitag schockiert weiter: Drei Menschen verbrannten nahe Elstertrebnitz (Landkreis Leipzig) in einem Trabant. Der Pkw war unverschuldet auf der B2 in einen Verkehrsunfall verwickelt. Jetzt hat die Polizei die Identität der Toten geklärt.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Wie entwickelt sich Sachsens Tourismus? Sind Städtereisen weiter gefragt? Und liegen Wellnessreisen in den Kurorten im Trend? In Grimma wird am Dienstag Sparkassen-Tourismusbarometers mit aktuellen Zahlen für Sachsen vorgestellt.

Wie sind Flüchtlinge in Sachsen untergebracht? Gemeinsam mit Wissenschaftlern stellt Sachsens Ausländerbeauftragter Geert Mackenroth die Unterbringungssituation in Sachsens Aufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber vor. Was steht im Heim-TÜV drin?

