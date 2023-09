﻿Leipzig bekommt einen Klimaschutzbeirat – doch die Zusammensetzung ist umstritten

Leipzig. Ein Klimaschutzbeirat steht künftig dem Leipziger Stadtrat zur Seite. Dem von einer Mehrheit aus Linken, SPD und Grünen vorgeschlagenen Gremium sollen neben Mitgliedern der Ratsversammlung insbesondere 16 sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner angehören. Deren Auswahl hat am Mittwoch im Plenum eine Kontroverse ausgelöst. Kein Wunder, soll der Beirat die Stadträte doch nicht nur bei der Konzeption und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen beraten, sondern auch aktiv eigene Anträge zum Klimaschutz zur Abstimmung einbringen.

Die Idee des Klimaschutzbeirates ist nicht neu. Schon der 2019 vom Stadtrat beschlossene Klimanotstand sah die Bildung eines Klimabeirates vor, „damit die Aktiven der Stadt nicht nur draußen auf der Straße, sondern auch hier ihre Stimme erheben können“, wie Michael Neuhaus (Linke) erinnerte. Doch der Beirat „Nachhaltiges Leipzig“ funktioniere nicht, sagte er: „Zu wenig Treffen, Debatten in großer Flughöhe, keine verbrieften Rechte.“ Das wird sich nun ändern. Neuhaus: „Er soll der Beirat derer sein, die sich tagtäglich fürs Klima einsetzen.“

SPD, Linke und Grüne arbeiten vor

Stadträte von SPD, Linken und Grünen hätten zusammengesessen, berichtete Jürgen Kasek (Grüne), mit Umweltverbänden und Gewerkschaften gesprochen. „Wir haben mit denen geredet, die im Ergebnis auch dafür verantwortlich sind, dass bestimmte Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt werden können“, so Kasek. Ziel sei es gewesen, möglichst viele Interessenverteter einzubinden – Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Gewerkschaften, Umweltverbände und Einzelinitiativen.

Von einem guten Ergebnis ist Getu Abraham (SPD) überzeugt. „Wir haben nur 16 Plätze“, sagte er, „und wir haben fast alles drin: Wirtschaft, Wohnungsbau, Wissenschaft, Medizin und Klimagruppen.“

Auch ein FDP-Vertreter ist zufrieden

Jeweils einen stimmberechtigten Sitz bekommen das Jugendparlament, die Handwerkskammer, die Industrie- und Handelskammer, der Deutsche Gewerkschaftsbund, das Bündnis für bezahlbares Wohnen, das Umweltforschungszentrum, die Leipziger Universität, die Verbraucherschutzzentrale und die Energiegenossenschaft Leipzig. Drei Sitze gehen an Klimagruppen, beispielsweise Fridays for Future, Parents for Future oder Scientists for Future. Die restlichen vier Plätze bekommen die Umweltverbände Ökolöwe, BUND, Naturschutzbund und Greenpeace.

Darüber hinaus sollen beratend mit am Tisch sitzen: Ernährungsrat Leipzig, Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft, Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft, Mieterbund, Vertreter privater Wohnungseigentümer, Sächsische Aufbaubank, Landesamt für Schule, Zukunftsakademie, medizinischen Einrichtungen, HTWK und Allgemeiner Deutscher Fahrradclub. Diese haben jedoch kein Stimmrecht.

Mit den Stimmen von Linken, Grünen und SPD – zusammen 37 – wurde die Einsetzung des Klimaschutzbeirates in dieser Zusammensetzung gegen die Stimmen von CDU, AfD und Piraten – zusammen 17 – beschlossen.

FDP-Stadtrat Sven Morlok zeigte sich letztlich zufrieden darüber, dass nach Intervention seiner Freibeuter-Fraktion nun auch Vertreter von Mietern und privaten Wohnungsunternehmen mit dabei sind. Sie seien schließlich diejenigen, die wesentlich von den klima- und energiepolitischen Entscheidungen des Stadtrates betroffen sind, betonte Morlock.

CDU-Chef spricht von „überheblicher Arroganz“

Michael Weickert, frisch gewählter Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion, machte jedoch keinen Hehl daraus, dass seine Partei von der rot-rot-grünen Initiative nichts hält. Das Klima-Thema werde mit einer Kompromisslosigkeit und gerade von Klimagruppen mit „überheblicher Arroganz“ vorangetrieben, was demokratische Prozesse erschwere, sagte er. „Ich habe zunehmend den Eindruck, dass ein großer Anteil der Bevölkerung die Bereitschaft, diese Beschlüsse mitzutragen, immer mehr verliert. Da wird auch kein Klimabeirat helfen.“ Er kritisierte zudem, dass die konkreten Teilnehmer der Klimagruppen nicht konkret benannt wurden und machte klar, wen er nicht auf der Liste sehen will: „Ich habe keine Lust, dass die ,Letzte Generation‘ hier in einem Beirat sitzt. Wer sich nicht klar von Gewalt und Kriminalität distanziert, der hat in einem öffentlichen Beirat nichts zu suchen.“

Sylvia Deubel von der AfD bezweifelte zudem, dass der Klimaschutzbeirat ein breites Bevölkerungsspektrum widerspiegele. Die Teilnehmer, sagte sie, beschränkten sich „zum Großteil auf Vertreter einer ideologischen Glaubensrichtung“.

Die Konstituierung des Beirats soll im Herbst stattfinden.

