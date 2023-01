Das waren die beliebtesten Babynamen 2022 in Leipzig

Leipzig. Die Stadt hat am Freitag die beliebtesten Babynamen des vergangenen Jahres aus Leipzig bekanntgegeben. Dabei sind auch einige „Dauerbrenner“. Die Lieblingsnamen des Vorjahres wurden vom Thron gestoßen.

Zwei Namen, über einhundert Kinder

Das Ranking wird von zwei Namen angeführt: Karl und Emma. Das waren die beliebtesten Namen für Neugeborene in der Messestadt im vergangenen Jahr. In Leipzig erblickten insgesamt 47 Emmas und 55 Karls das Licht der Welt. Der Name Karl bedeutet „der freie Mann“, Emma steht für „die Göttliche“.

Emma war bereits in den Jahren 2017, 2018 und 2020 der meist gewählte Mädchen-Vorname in Leipzig. 2021 stand Charlotte ganz oben auf der Liste. Vor Karl stand der Name Emil für zwei Jahre an der Spitze.

LVZ_die beliebtesten Kindernamen 2022 © Quelle: Vanessa Gregor

Mehr als 6000 Geburten in Leipzig

Insgesamt kamen in diesem Jahr in Stadtgebiet oder in einer Leipziger Klinik 6751 Kinder zur Welt, darunter 3488 Jungen und 3262 Mädchen. Bei einem Kind war das Geschlecht unbestimmt. Im Jahr 2021 verzeichnete die Stadt noch 7138 Neugeborene.