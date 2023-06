Nach mehr als 50 Diebstählen von Autos der Marken Toyota und Lexus in diesem Jahr hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Geholfen hat ein Leipziger Autobesitzer, der seinen gestohlenen Wagen rund zehn Kilometer entfernt orten konnte.

Leipzig. Diesmal sind sie wohl an den Falschen geraten: Nach mehr als 50 Diebstählen allein in diesem Jahr schlugen Autodiebe in der Nacht zum Dienstag erneut zu. Sie stahlen in der Lindnerstraße in Taucha einen Lexus. Doch schon am nächsten Tag ortete der Besitzer des Autos seinen Wagen in der mehr als zehn Kilometer entfernten Güntzstraße im Leipziger Stadtteil Stötteritz.