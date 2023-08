Erst beschenkt, dann betrogen: Unbekannter bringt Leipziger Renter um Bargeld

Leipzig. Mit einer Betrugsmasche hat ein Unbekannter in Leipzig-Gohlis einen Rentner um Bargeld gebracht. Laut Polizei kam der 82-Jährige vom Einkauf zurück zu seinem Wohnhaus in der Bothestraße, als er von dem Fremden in ein Gespräch verwickelt wurde. Der Mann gab vor, ein ehemaliger Kollege des 82-Jährigen zu sein. Gemeinsam gingen sie in die Wohnung.

Dort habe der Betrüger dem Rentner und seiner Frau augenscheinlich hochwertige Lederjacken, eine Armbanduhr und eine Handtasche geschenkt. Dann bat er um Bargeld, um zurück in die Schweiz reisen zu können. Das Paar gab ihm einen mittleren dreistelligen Betrag.

Später erschien den Senioren das Verhalten verdächtig und sie erstatteten Anzeige wegen Betruges, so die Polizei. Demnach ereignete sich der Vorfall bereits am Mittwoch gegen 13 Uhr. Der Unbekannte wurde als circa 60 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß beschrieben. Er sei schlank, habe dunkle Haare, ein gepflegtes Äußeres und war bekleidet mit dunkler Weste und Jogginghose.

