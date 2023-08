EC-Karte und Bargeld weg: Betrüger geben sich in Leipzig als medizinisches Personal aus

Leipzig. Eine 85-jährige Leipzigerin ist am Dienstag Opfer eines Betrugs geworden: Zwei Unbekannte gaben sich an ihrer Wohnungstür als Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) aus und stahlen der Seniorin anschließend Bargeld und EC-Karte. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Beamten rufen nun zur Mithilfe bei der Suche nach den Betrügern auf und geben außerdem Hinweise, wie man sich vor solchen Vorfällen schützen kann.

Vierstelliger Bargeldbetrag am Torgauer Platz abgehoben

Gegen 13.30 Uhr stand zunächst eine Frau vor der Wohnung der 85-Jährigen in der Ludwigstraße im Stadtteil Volkmarsdorf und erklärte der Rentnerin, dass sie für die Dauer eines halben Jahres pro Monat einen Geldbetrag bekommen solle und dafür erforderliche Dokumente gefertigt werden müssten. Währenddessen trat außerdem ein Mann hinzu.

Die Betrüger gelangten schließlich unter einem Vorwand an die EC-Karte inklusive Geheimzahl der Seniorin. Erst nachdem sie weg waren, stellte die 85-Jährige fest, dass die vermeintlichen MDK-Mitarbeiter ihr die EC-Karte nicht mehr zurückgegeben hatten. Außerdem entwendeten die Unbekannten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Wie die Polizei mitteilte, haben die Betrüger außerdem bereits an einem Geldautomaten am Torgauer Platz einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag abgehoben.

Zeugenaufruf: Zwei Betrüger mittleren Alters gesucht

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Betrugsdelikts sowie eines Diebstahls aufgenommen. Gesucht wird eine circa 45- bis 50-jährige Frau mit dunkelblonden langen Haaren. Sie soll etwa 1,65 Meter groß sein. Außerdem war ein rund 50 Jahre alter Mann mit Glatze an dem Betrug beteiligt. Er soll etwa 1,85 Meter groß sein und eine schlanke Statur haben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er Handschuhe und einen roten Ring. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Leipzig-Zentrum, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. 0341 9663 42 99 zu melden.

Die Polizei warnte in diesem Zusammenhang außerdem vor ähnlichen Vorfällen, wie etwa falschen Mitarbeitern eines Pflegedienstes oder MDK-Gutachtern: „Die Täterinnen und Täter versuchen, sich dabei stets unter Nutzung eines plausiblen Vorwands Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Häufig sind diese nicht allein, sodass eine Person das Opfer ablenkt, während die zweite die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht“.

Die Polizei gibt für solche Situationen folgende Tipps:

Lassen Sie sich den Ausweis des Gutachters zeigen.

Ziehen Sie telefonisch jemanden hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Rufen Sie bei dem entsprechenden Pflegedienst/dem MDK an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus.

Sollten Sie unsicher sein, ob diese Personen tatsächlich sind, wer sie vorgeben zu sein, halten Sie Rücksprache mit der Polizei.

