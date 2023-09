Internetbetrug in Leipzig: Unbekannter fordert Geld per Messenger

Leipzig. Eine 50-Jährige ist in Leipzig-Schleußig am Mittwochmittag um eine vierstellige Summe betrogen worden. Eine unbekannte Person gab mithilfe eines Messengerdienstes vor, ihr Sohn zu sein und Geld für eine ausstehende Rechnung zu benötigen. Der Täter forderte mehrere Überweisungen auf ein ausländisches Konto, wie die Polizei mitteilte. Nachdem sie das Geld überwies und den Betrug bemerkte, erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Kürzlich kam es wiederholt zu Betrugsversuchen über Nachrichtendienste. So rät die Polizei dazu, nicht auf Geldforderungen einzugehen und unbekannte Nummern zu prüfen. Wird am Wahrheitsgehalt gezweifelt, sollte sich an die Polizei gewendet werden.

LVZ