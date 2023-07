Resoluter Zeuge stoppt betrunkenen Autofahrer nach Tour über zwei Autobahnen

Leipzig. Die unsichere Fahrweise eines 64-jährigen Autofahrers ist am Samstagvormittag einem anderen Autofahrer auf der Autobahn 14 in Richtung Dresden aufgefallen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der Alkoholisierte gegen 11 Uhr in Schlängellinien über alle drei Fahrstreifen, sodass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Zeuge folgte dem Fahrzeug und informierte die Polizei fortwährend über den Standort. Auf dem Rastplatz Birkenwald wurde die Fahrt unterbrochen. Der Zeuge beobachtete dabei, wie der 64-Jährige zu den Toiletten torkelte. Im Anschluss wollte er Kontakt mit dem Mann aufnehmen, was jedoch misslang. Der 64-Jährige fuhr weiter und wechselte am Dreieck Parthenaue auf die A 38 in Richtung Göttingen. An der Anschlussstelle Südost verließ er die Autobahn und kollidierte dabei mit einem Straßenschild. Die Fahrt ging weiter bis zu einer roten Ampel.

Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Hier nutzte der Zeuge die Gelegenheit und zog den Zündschlüssel des Pkw, um den Fahrer an der Weiterfahrt zu hindern. Aufgrund eines Missverständnisses in der Standortübermittlung trafen die Polizisten erst in diesem Moment am Ort ein. Ein Atemalkoholtest bei dem 64-Jährigen ergab einen Wert von 1,76 Promille. Er besitzt außerdem keinen Führerschein. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Autobahnpolizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die durch die Fahrweise des Mercedesfahrers gefährdet wurden, sich beim Autobahnrevier, Schongauerstrasse 13, 04328 Leipzig, Tel. (0341) 255-2910, zu melden.

LVZ