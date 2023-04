﻿Leipzig bietet nun genügend Kitaplätze an – in Nähe zur City bleibt es oft aber noch schwierig

Leipzig. Es klingt zu schön, um (ganz) wahr zu sein: Jedem Kind in Leipzig kann ein Platz angeboten werden. „Leipzig erreicht eine der bundesweit höchsten Ganztagsbetreuungsquoten und ermöglicht die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wie kaum eine andere Großstadt“, sagt Vicki Felthaus (Grüne), Leipzigs Jugendbürgermeisterin. Sie legte am Mittwoch die diesjährige Kita-Bedarfsplanung vor. Leipzig rechnet mit 35 754 Plätzen für Kinder bis zum Schuleintritt, inklusive einer fünfprozentigen Reserve. Im Vorjahr waren es 33 297 Plätze. Für Hortkinder werden mit Schuljahresbeginn 2023/24 voraussichtlich 22 786 Plätze benötigt. Damit komme die Stadt Leipzig ihrem Ziel von wohnortnahen Betreuungsangeboten für alle Kinder ein gutes Stück näher, so Felthaus. Und die Stadt könne „auf unvorhergesehene Krisen“, wie die aktuellen Fluchtbewegungen, Havarien in Einrichtungen oder notwendige Auslagerungen reagieren. Ein Teil des Puffers, so Janina Bittner, Abteilungsleiterin Jugendhilfe im Jugendamt, werde auch für die Umsetzung des Wunsch- und Wahlrechtes vorgehalten.

Können alle ukrainischen Kinder untergebracht werden?

Ja. Aktuell gibt es 177 offene Anmeldungen für einen Betreuungsbeginn zu einem späteren Zeitpunkt. Für die Kinder, die in den kommunalen Einrichtungen betreut werden, sind ausreichend ukrainische Fachkräfte vorhanden. Momentan werden Gruppen mit hauptsächlich ukrainischen Kindern betreut. „Im Laufe der kommenden Monate werden den ukrainischen Eltern vermehrt freie Plätze angeboten, um den Kindern eine gute Entwicklung deutscher Sprachkenntnisse zu ermöglichen“, so Bittner.

Wie ist die Situation bei Betreuungsplätzen?

Es gibt große Unterschiede in einzelnen Versorgungsräumen. So bleibt die Suche nach einem freien Platz vor allem in innenstadtnahen Stadtteilen oft schwierig. Das Wachstum der Kinderzahlen und Geburten in Leipzig schwächte sich in den vergangenen Jahren allerdings ab. Dadurch verbessert sich der Versorgungsgrad in Leipzig weiter. Dieses Jahr sind 341 zusätzliche Kita-Plätze geplant. Ein weiteres Problem: Leipzig verfügt in seinen Einrichtungen inzwischen über mehr Plätze als vergeben werden können. Weil Erzieherinnen und Erzieher fehlen, können in den neugebauten Kitas oft nicht alle Räume gleich ausgelastet werden. „Zum Schuljahreswechsel wird jedoch eine Vielzahl an Auszubildenden der Stadt Leipzig übernommen“, so Bittner. Dadurch werde sich die Situation entspannen.

Was kommt Neues hinzu?

Elf Baumaßnahmen sollen bis Jahresende fertiggestellt werden. Das sind die Neubauten in der Tarostraße 7, Geschwister-Steinhausen-Straße 12, Russenstraße 196, Cleudnerstraße 38, Lützner Straße, Rietschelstraße 67 (Prießnitzstraße), Benedixstraße 9-11, Kuchengartenstraße sowie Windscheidstraße 45. Erweitert werden Kitas in der Linnéstraße 12 sowie Meusdorfer Straße/Hammerstraße.

Können Eltern wirklich aufatmen und nach der morgendlichen Runde zur Kita entspannt auf Arbeit fahren?

„Die Lage hat sich entspannt“, sagt Raymonde Will, Geschäftsführerin des Mütterzentrums Leipzig, das vier Familienzentren in Grünau, Paunsdorf, Plagwitz und Thekla sowie drei Kitas unterhält. „Mittlerweile sagen Eltern auch einen zugesicherten Platz ab, weil sie eine Kita gefunden haben, die näher am Wohnort oder auf dem Arbeitsweg liegt oder das pädagogische Konzept besser passt.“ Früher waren die Eltern froh, überhaupt einen Platz gefunden zu haben. Anfang 2018 fehlten in ganz Leipzig noch annähernd tausend Plätze, etwa 500 Familien klagten, um ihren Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz durchzusetzen. „Jetzt rückt die Qualität der Angebote mehr in den Vordergrund“, konstatiert Will: „Und Eltern suchen sich beherzt einen anderen Platz, wenn sie mit der Qualität nicht zufrieden sind.“ Vorhandene Kita-Plätze sei natürlich nur ein Teilaspekt, Arbeit und Familie besser vereinbaren zu können.