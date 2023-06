﻿Spatenstich für Bildungscampus am Lene-Voigt-Park: Schule, Kita, Sporthalle

Kostenfrei bis 20:01 Uhr lesen

Nach Anwohner-Protest

Mittelsachsens Landrat reagiert auf den Protest zur gesperrten Brücke in Gadewitz. Am Freitag traf er sich vor Ort mit Anwohnern. Im Gepäck hatte er zwar keine endgültigen Lösungen, dafür aber Strategien, die er jetzt in Angriff nehmen will.