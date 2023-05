﻿„Der Leipziger Stadtrand wird wenig beachtet“

Das macht Böhlitz-Ehrenberg zum Themenjahr

„Die ganze Stadt als Bühne“ – so ist das Themenjahr 2023 überschrieben, bei dem alle 14 Ortsteile an der Peripherie von Leipzig in den Blickpunkt gerückt werden und verschiedene kulturelle Projekte initiieren. Die Bürgergesellschaft Böhlitz-Ehrenberg lädt für den 24. Juni auf den Goetheplatz inmitten des Ortes: „Hier las Goethe nie – Platz für Lesekultur“. Das Lesefest richtet sich an jüngere Menschen aus der Ortschaft sowie aus den angrenzenden Stadtgebieten. Eingeladen sind Autoren aus dem Bereich der Kinderliteratur sowie prominente Personen mit Bezug zu Böhlitz-Ehrenberg, die Geschichten und Gedichte ihrer Wahl verlesen. Zum Ortsfest Ende am 26./27. August gibt es eine Klang-Collage. Erste Konzerte sind schon vorbei.