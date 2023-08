Feuer im Dachgeschoss eines Wohnhauses in Leipzig – Mehrere Wohnungen unbrauchbar

Leipzig. Zum Brand in der Dachgeschosswohnung eines 49-Jährigen ist es am Freitagabend in der Löbauer Straße gekommen. Wie die Polizei am Samstag auf LVZ-Anfrage mitteilte, rückten die Rettungskräfte gegen 20 Uhr nach Schönefeld aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In einem Zimmer der Wohnung sei das Feuer aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen und habe dann auf die anderen Räume übergegriffen. Verletzt wurde niemand, allerdings sind fünf Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Neun Personen mussten anderweitig untergebracht werden.

Die Polizei sperrte die Löbauer Straße bis zur Kreuzung mit der Clara-Wieck-Straße wegen der Löscharbeiten bis in die Nacht ab. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

LVZ