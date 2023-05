Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Schleußig – Nachbarin schildert ihre Erlebnisse

Leipzig. Bei einem Dachstuhlbrand am Dienstagmorgen im Leipziger Stadtteil Schleußig ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, war das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Könneritzstraße 29 gegen 5.35 Uhr gemeldet worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als die Rettungskräfte am Unglücksort eintrafen, hatten sich die meisten Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes bereits ins Freie gerettet. „Meine Nachbarin hat die Feuerwehr gerufen”, schildert Ines Fischer ihre Erlebnisse vom Dienstagmorgen. Nach etwa fünf Minuten seien die Rettungskräfte schon da gewesen. „Das ging relativ schnell.“

Experten ermitteln zur Todesursache

Als die Feuerwehr in die brennende Dachgeschosswohnung vordrang, wurde dort ein bereits lebloser Mann entdeckt. Ein Notarzt habe später dessen Tod festgestellt, hieß es von der Polizei. Nähere Angaben zur Identität des Opfers wurden bislang nicht gemacht. „Ich habe den Helfern schon angesehen, dass sie den Mann nicht mehr retten konnten. Sie ließen die Köpfe hängen“, erinnert sich Ines Fischer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Zuge der Löscharbeiten musste die Könneritzstraße bis 7.20 Uhr zwischen Klingerweg und Industriestraße komplett gesperrt werden. Auch Straßenbahnen der Linien 1 und 2 konnten zwischenzeitlich nicht mehr fahren.

Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist bislang noch unklar. Kriminalpolizei und Experten der Feuerwehr ermitteln.

LVZ