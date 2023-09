Brand im Leipziger Westen

Feuer im Keller: Rettungskräfte bringen 20 Menschen in der Lützner Straße in Sicherheit

Brand in der Leipziger Marktstraße

Ein Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Marktstraße/Ecke Lützner Straße hat am Donnerstagabend Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Mehr als 20 Personen mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen.