Feuer in Wohnhaus im Leipziger Nordwesten – Bewohner in Sicherheit

Leipzig. Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Samstag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Lützschena-Stahmeln ausrücken. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sei das Feuer gegen 3.25 Uhr in einem Zimmer des Hauses in der Elsteraue ausgebrochen. Zwei Personen konnten in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand.

Die Flammen konnten gelöscht werden. Der Grund für das Feuer ist bisher nicht bekannt. Gleiches gilt für die Schadenshöhe.

