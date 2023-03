﻿Brandenburger Brücke: Polizei und Feuerwehr rückten zu Rettungsaktion aus

Wegen eines Rettungseinsatzes ist die Brandenburger Brücke (B2) am Sonntag zeitweise gesperrt worden. Der Fahrzeugverkehr stadtauswärts im Bereich Am Gothischen Bad kam zum Erliegen.

Die Brandenburger Brücke ist am Sonntag wegen eines Polizei- und Feuerwehreinsatzes gesperrt worden.

Leipzig. Am Sonntag musste die Brandenburger Brücke (B2) ab etwa 11 Uhr stadtauswärts wegen eines Polizei- und Feuerwehreinsatzes vorübergehend gesperrt werden. Wie die Polizei gegenüber der LVZ mitteilte, befand sich eine Person in einer Gefährdungslage.

Gegen 13 Uhr war der Einsatz beendet, die Person wurde in Obhut der Polizei genommen. Der Fahrzeugverkehr rollte im Bereich Am Gothischen Bad daraufhin langsam wieder an.

Bereits vergangene Woche hatte eine Person für einen Rettungseinsatz an der Brandenburger Brücke gesorgt. Damals musste die B2 komplett gesperrt werden. Auch der Bahnverkehr kam zum Erliegen.