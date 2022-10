﻿Massive Brandstiftung in Autohaus – Prozess gegen vorbestraften Leipziger

Etwa 135.000 Euro Schaden war die Folge einer Brandstiftung in einem Autohaus in der Torgauer Straße. Die Tat soll auf das Konto eines 28-jährigen Leipzigers gehen. Am Freitag startete der Prozess.

Leipzig. Meterhohe Flammen schlugen am 4. Mai aus Fahrzeugen auf dem Gelände eines Autohauses in der Torgauer Straße. Der nächtliche Brand zerstörte drei Mercedes-Sprinter, die auf dem frei zugänglichen Parkplatz standen – Gesamtschaden: rund 135.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Andreas R. (28) dahinter steckt. Der vorbestrafte Leipziger, dessen Familie bereits im Mittelpunkt einschlägiger TV-Reality-Formate und Doku-Soaps stand, steht seit Freitag wegen versuchter und vollendeter Brandstiftung sowie Sachbeschädigung vor Gericht.

Laut Anklage soll er in jener Nacht gleich zweimal gezündelt haben. Gegen 2 Uhr habe er mit Papier einen Mercedes-Sprinter in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf zwei daneben abgestellte Autos über, die ebenfalls komplett ausbrannten.

Angeklagter Andreas R. in Handschellen beim Prozessauftakt am Freitag im Landgericht Leipzig. © Quelle: Dirk Knofe

Gerade mal eine Viertelstunde später soll Andreas R. in einem weiteren Autohaus in der Torgauer Straße, wenige hundert Meter vom ersten Tatort entfernt, erneut aktiv geworden sein. Nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden habe er auf der Motorhaube eines VW T-Roc brennendes Papier abgelegt. Das Feuer richtete allerdings nur Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro an und erlosch von selbst wieder.

Die dritte angeklagte Tat ereignete sich am 8. Mai. Gegen 15.45 Uhr soll Andreas R. in der Sparkassen-Filiale in der Paunsdorfer Goldsternstraße eine Chemikalie zum Einsatz gebracht haben. So habe er auf dem Boden, dem Kontoauszugsdrucker und dem Überweisungsterminal Chlorreiniger verteilt. Allein dadurch sei Schaden von mehr als 3000 Euro entstanden. Er soll dann noch versucht haben, diese Flüssigkeit zu entzünden, damit ein größerer Brand entsteht, hieß es. Doch dies sei fehlgeschlagen, da sich der Chlorreiniger nicht entzündet habe.

In dieser Sparkassen-Filiale soll der Angeklagte Chemikalien verteilt haben, um damit ein Feuer zu legen. © Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Wie zu erfahren war, ist der Angeklagte bereits erheblich vorbestraft. So saß er wegen versuchten Raubes, gemeinschaftlicher schwerer räuberischer Erpressung und der Einfuhr von Betäubungsmitteln eine Jugendstrafe von viereinhalb Jahren ab. Anfang September 2019 wurde er aus der Haft entlassen. Zum Prozessauftakt am Freitag räumte er die Tatvorwürfe ein.

Die 8. Strafkammer hat ursprünglich vier Verhandlungstermine geplant. Dabei soll es womöglich auch um die Frage gehen, ob Andreas R. aufgrund gesundheitlicher Umstände womöglich ein Fall für den Maßregelvollzug sein könnte.