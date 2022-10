﻿Massive Brandstiftung in Autohaus – Prozess gegen vorbestraften Leipziger

Diese Autos brannten Anfang Mai in der Torgauer Straße komplett aus.

Etwa 135.000 Euro Schaden war die Folge einer Brandstiftung in einem Autohaus in der Torgauer Straße. Die Tat soll auf das Konto eines 28-jährigen Leipzigers gehen. Am Freitag startete der Prozess.

