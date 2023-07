Diebstahl in Leipzig: Bronze-Schwan an den Füßen abgesägt

Leipzig. Die Stadtreinigung Leipzig beklagt den zweiten Diebstahl in drei Wochen. Aus dem Clara-Zetkin-Park wurde über das Wochenende eine Schwanenskulptur aus Bronze gestohlen, offenbar an den Füßen abgesägt. Das gab der kommunale Eigenbetrieb am Montag per Twitter bekannt.

Schon Mitte Juni war eine Bronze-Skulptur aus dem Clara-Park gestohlen worden, damals ist es ein Pelikan gewesen. Beide Figuren standen auf der östlichen Seite des Elsterflutbeckens, an einem Weg zwischen Inselteich und Dahlienterasse.

Bei Twitter bekannte sich die Stadtreinigung „fassungslos“ in angebracht des zweiten Diebstahls. „Wir sind am Montag zur Arbeit gekommen und haben den Diebstahl festgestellt. Das ist natürlich total ärgerlich, weil der Schwan auch symbolisch für die Stadt Leipzig steht“, sagte Susanne Zohl, Pressesprecherin der Stadtreinigung, der LVZ.

