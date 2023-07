﻿Leipziger Brüder: Warum seid Ihr so gut in Mathe?

Leipzig. Wenn man den zwei Jungs zuhört, wie sie von der Mathematik schwärmen, dann wirken all die Zahlen, Formeln, Winkel und Gleichungen wie ein Spiel. „Angenommen, man würfelt mit acht Würfeln“, sagt Tilman, „welches Ereignis ist wahrscheinlicher: genau eine Eins, zwei Zweien und drei Dreien? Oder vier Sechsen, aber von den anderen Zahlen keine genau zweimal?“ Sein Bruder Armin fügt an: „Das Gute an Mathe ist: Du kommst immer irgendwann auf eine Lösung. Man muss nur logisch herangehen.“

Tilman Ferchland ist 14 und jetzt mit der achten Klasse fertig. Armin ist elf und bringt gerade die fünfte Klasse hinter sich. Beide besuchen das Wilhelm-Ostwald-Gymnasium, die Leipziger Schule für Mathe-Asse. Aber die Brüder ragen selbst dort heraus. Tilman hat gerade im Bundesfinale der Mathematik-Olympiade den ersten Preis nach Leipzig geholt. Armin war beim Adam-Ries-Wettbewerb unter Altersgenossen aus Sachsen, Thüringen, Bayern und Tschechien ganz vorn. Als Fünftklässler kann man nicht viel mehr erreichen.

Die Eltern sind Architekten

Die Frage mit den acht Würfeln war eine von sechs Aufgaben in Tilmans Finale. In zwei viereinhalbstündigen Klausuren sammelte er in Berlin fast alle Punkte. Rund 160 000 Schülerinnen und Schüler bundesweit waren zu Beginn des Schuljahrs zunächst lokal angetreten und hatten sich von Runde zu Runde gerechnet. Nur 15 von ihnen haben in den verschiedenen Altersgruppen Goldmedaillen gewonnen. „Tilman ist echt krass“, sagt Armin über seinen großen Bruder. Der gibt das Kompliment zurück: „Armin wird nachlegen, auf jeden Fall.“

Sind die beiden fleißig oder einfach begabt? „Auf Mathearbeiten bereite ich mich fast nie vor.“ Tilman murmelt den Satz eher beiläufig. Armin sagt, dass er manchmal Definitionen auswendig lerne. Aber die Übungsblätter, die die Lehrer zur Vorbereitung austeilen? Beide schütteln den Kopf. Tilman: „Nee, die machen wir nicht.“ Die überregionalen Wettbewerbe seien die wahre Herausforderung: „In der Schule lernt man die Hilfsmittel, die man in der Mathematik-Olympiade anwenden kann, um Probleme zu lösen.“

Die Eltern sind Architekten. „Sie sind auch ganz gut in Mathe“, sagt Armin. „Manchmal erzählt Mama stolz, dass sie etwas Kompliziertes rechnen musste.“ Früher habe sie sogar bei Mathe-Olympiaden mitgemacht. „Aber nicht so krass wie Tilman.“ Entsteht da nicht ein starker Druck, wenn der Bruder mit so großen Fußstapfen voranschreitet? Mit seinen elf Jahren wirkt Armin beeindruckend abgeklärt: „Mein Ziel ist, mein Bestes zu geben. Wenn Tilman besser ist, dann ist es so. Ich freue mich für ihn.“ Liebevoll tätschelt der große dem kleinen Bruder auf die Schulter: „Wenn du mich später überflügelst, dann werde ich mich auch für dich freuen!“ Es klingt aufrichtig, wie er es sagt.

Mathe-Asse mit elf und 14 Jahren: Armin und Tilman Ferchland vom Wilhelm-Ostwald-Gymnasium in Leipzig. © Quelle: André Kempner

Ein Herz für Schalke 04

Neben der Leidenschaft für Zahlen teilen die zwei auch ein sportliches Hobby: Beide schwimmen zweimal die Woche im Verein. „Im Wasser denke ich überhaupt nicht an Mathe, da kriege ich den Kopf frei“, sagt Tilman. Die Sommerferien werden für beide mit einem Trainingslager beginnen. Ein Mathe-Camp steht dagegen nicht im Plan.

Vor allem Armin ist überdies Fußball-Anhänger: Mit Sympathien für RB Leipzig, doch in der Gunst ganz vorn steht Schalke 04. Am letzten Bundesliga-Spieltag sahen die Brüder im Stadion zu, wie RB Schalkes Abstieg besiegelte. „Aber die Schalke-Fans haben gefeiert, als hätten sie die Champions League gewonnen.“ Armin nickt anerkennend.

Wie fast alle Jungs zocken Tilman und er zudem am Computer. Armin spielt am liebsten Fußball-Simulationen. Und Tilman? „Minecraft.“ Klar, ganz ohne Mathe soll es nicht sein.

In ihren Zeugnissen werden aber auch sonst lauter Einsen stehen. „Nur in Englisch bin ich abgerutscht“, seufzt Tilman – auf eine Zwei. „Und Sport ist mein schlechtestes Fach, dazu stehe ich.“ Soll heißen: ebenfalls eine Zwei. Armin hingegen wird wohl nur eine Zwei inmitten all der Einsen finden. In Ethik stehe er auf 1,6.

Wenn es so weitergeht, werden ihnen in ein paar Jahren, nach dem Abitur, viele Türen offenstehen. Armin sagt, dass ihn nicht nur Mathematik, sondern auch Biologie fessle. „Oder ich werde Arzt.“ Tilman ist zwar der Ältere, er hat jedoch weniger konkrete Berufswünsche. Nur welches Fach er studieren möchte, ist klar: Mathe. „Der schönste Moment ist, wenn man lange herumprobiert hat und plötzlich die Lösung sieht.“ Er spricht über Geometrie. „Wenn mir auf einmal klar wird, dass ich all die Winkel tatsächlich benötige, die ich ausgerechnet habe.“

Um die Wahrscheinlichkeiten der Würfelereignisse herauszufinden, musste sich Tilman bei der Mathe-Olympiade ebenfalls durch etliche Zwischenschritte tüfteln. Für acht Würfel, so hat er schließlich ausgerechnet, existieren 14 350 Kombinationen, in denen vier Sechsen dabei sind, ohne dass eine der anderen Zahlen genau zweifach auftaucht. Und die acht Würfel können auf 15 120 mögliche Arten fallen, um genau eine Eins, zwei Zweien und drei Dreien zu zeigen. Letzteres ist also ein bisschen wahrscheinlicher. Die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Lösung verfehlen würde, hatte bei nahezu null gelegen.

