Zwei Abgeordnetenbüros der Grünen in Leipzig beschmiert

Leipzig. Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch zwei Abgeordnetenbüros der Partei Bündnis 90/Die Grünen beschädigt. Laut Leipziger Polizei wurde rote Farbe an die Scheibe des Büros in Reudnitz-Thonberg gespritzt und Plakate im Din-A4-Format befestigt. Auch das Büro in Plagwitz wurde beschädigt.

Martin Meißner, Fraktionsmitglied der Partei im Leipziger Stadtrat, wollte den Angriff und den Inhalt der Plakate nicht weiter kommentieren. „Wir sind immer zu Gesprächen bereit. Das Beschmieren unseres Büros ist für uns aber kein Mittel der Kommunikation“, sagte er gegenüber der LVZ. Die Anwohner seien von der Aktion entsetzt gewesen. Meißner fühle sich durch die Aktion aber nicht bedroht. „Die Vorwürfe, die auf den Plakaten stehen, sind zu absurd. Deswegen geht uns das nicht nahe.“

Büros der Grünen schon mehrfach angegriffen

Auf der Online-Plattform Indymedia wurde ein Schreiben zu den Aktionen veröffentlicht. Demnach seien auch in Bremen, Berlin, Bochum und Frankfurt Büros der Grünen beschädigt worden. Die Polizei Leipzig konnte den Sachschaden nach eigenen Angaben noch nicht genau beziffern. Der polizeiliche Staatsschutz habe die Ermittlungen zu beiden Fällen aufgenommen.

Verschiedene Büros der Partei in Leipzig sind in der Vergangenheit bereits angegriffen worden. Im Mai wurde Graffiti an die Fenster des Plagwitzer Büros gesprüht, im Januar war das Büro der Bundestagsabgeordneten Paula Piechotta umzäunt worden. Kern der Kritik war damals die Abbaggerung des Dorfs Lützerath zur Braunkohlegewinnung.

LVZ