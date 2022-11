﻿Bundesgericht verhandelt über Löschen von Kommentaren auf MDR-Seite

Der Dienstag in Leipzig - Mülltrennung ist keine Glaubensfrage

Nicht jeder nimmt es bei der Mülltrennung so genau. Das hat Folgen. Weil in gelben Tonnen in Paunsdorf nicht nur der Verpackungsmüll entsorgt wurde, hat die Stadtreinigung eine nicht unerhebliche Menge Tonnen jetzt einfach einkassiert. Was für Ärger im Viertel sorgt. Warum es nicht nur wegen der Nachbarn ein gute Idee ist, den Müll zu trennen.