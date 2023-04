﻿Bundeskanzler Scholz kündigt Bundesförderung für iDiv an

Leipzig. Das Ausmaß ist immer wieder erschreckend. „Weltweit verlieren wir 1000 Arten pro Jahr“, rechnete der Biologe Henrique Pereira den mehr als 300 Gästen im Paulinum der Uni Leipzig vor. Der Weltbiodiversitätsrat schätzt überdies, dass etwa ein Achtel aller Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht ist. Um die Entwicklung zu bremsen, die an einem Kipppunkt, den niemand genau kennt, auch die Existenz des Menschen gefährdet, „benötigen wir ein beispielloses politisches Engagement“, forderte der portugiesische Professor, der in Leipzig und Halle forscht und lehrt.

Etliche Adressaten dieser Botschaft saßen im Saal. Zur Feier des zehnten Geburtstags des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) waren Politikerinnen und Politiker fast aller Ebenen aufgekreuzt: Bundes- und Landtagsabgeordnete, Stadträte, kommunale, regionale und nationale Entscheider – etwa die drei Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ebenso wie der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, Carsten Schneider (SPD). „Der Kanzler hat mich hergeschickt“, sagte er. Kurz zuvor war ein Video seines Chefs über drei Leinwände geflimmert. Olaf Scholz (SPD) lobte darin die „wissenschaftliche Exzellenz“, die in den zehn Jahren seit der Gründung von den iDiv-Standorten Leipzig, Halle und Jena ausgehe. „Das stärkt die deutsche Stimme auf der internationalen Bühne und gibt uns Glaubwürdigkeit.“

Gewissermaßen als Geburtstagsgeschenk brachte Scholz die Ankündigung mit, dass „der Bund iDiv gemeinsam mit den drei Ländern weiter unterstützen wird – auch über das Ende der DFG-Förderung hinaus“. Aus der Deutschen Forschungsgemeinschaft stammt mit insgesamt 139 Millionen Euro der Löwenanteil zum Aufbau des Zentrums, doch die dritte und letzte Förderperiode endet kommendes Jahr. Bereits 2019 hatten die drei Bundesländer zugesagt, den Forschungsbetrieb ab 2024 mit jährlich 11,5 Millionen Euro aufrechtzuhalten. Der Bund bleibt über das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ), das iDiv zusammen mit den Unis von Leipzig, Halle-Wittenberg und Jena betreibt, zwar ohnehin im Boot, aber Scholz’ Versprechen klingt nach einem Bonus. „Der Kanzler hat’s gesagt“, fügte Staatsminister Schneider kurz darauf hinzu. „Ich nehme das gern in den Arbeitsprozess auf, um es umzusetzen.“

Wenn es nach DFG-Generalsekretärin Heide Ahrens geht, dürfen dabei gern ein paar Euro mehr herumkommen. Scholz hatte gelobt: „Was Sie tun, ist für uns alle überlebenswichtig.“ Also riet Ahrens dazu, die Grundlagenforschung des iDiv nicht lediglich fortzusetzen, sondern auszuweiten. Momentan zählen 318 Mitarbeitende aus 40 Nationen zum Zentrum, 200 von ihnen haben ihre Arbeitsplätze in der Zentrale auf Leipzigs Alter Messe. Mindestens 2500 Forschende waren indes in verschiedene iDiv-Projekte involviert. „Sie haben uns global geholfen, Türen zu den Entscheidungsträgern zu öffnen“, bedankte sich Ana María Hernández Salgar, Präsidentin des Weltbiodiversitätsrats, im Paulinum.

Die drei Ministerpräsidenten betonten hingegen, wie sehr Mitteldeutschland von der Forschung profitiere. Von einer „Leuchtturmfunktion für unsere Region“, sprach Sachsen-Anhalts Reiner Haseloff (CDU). Thüringens Bodo Ramelow (Linke) gab der Hoffnung Ausdruck, „dass Mitteldeutschland in den Medien nicht nur immer der Ort ist, an dem Leute montags dummes Zeug reden, sondern auch der Platz, an dem die Wissenschaft unsere Zukunft rettet“. Für Sachsens Michael Kretschmer (CDU) liegt der internationale Erfolg des Zentrums auch daran, „dass wir uns in Mitteldeutschland von Anfang an einig waren“. Es müsse gelingen, das zu sichern, bekräftigte er: „Wenn ein Thema so wichtig ist und eine Institution eine solche Kraft entwickelt hat, dann darf man das nicht aufgeben.“