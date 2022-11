﻿Immer mehr Bußgeldverfahren gegen Autofahrer in Leipzig

„Ami go home“-Demo in Leipzig darf nicht auf den Ring – OBM Jung mit klarer Haltung

Rechtsextreme mobilisieren seit Wochen für eine sogenannte „Ami go home“-Demo am Samstag in Leipzig. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. Nun erklärt die Stadtverwaltung, der erhoffte Marsch um den Innenstadtring werde nicht stattfinden können.