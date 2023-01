﻿Trotz steigender Stromkosten: Teilauto und Flinkster halten bei E-Autos die Kosten stabil

Zum Jahresanfang haben auch viele Energieversorger die Preise an den Ladesäulen für Elektroautos angehoben. Dennoch wollen die Carsharing-Anbieter in Leipzig ihre Tarife stabil halten. Vorerst jedenfalls.

Ein Elektro-Fahrzeug von Teilauto steht am Hauptbahnhof in Leipzig.

Leipzig. Die Strompreise sind in Mitteldeutschland deutlich gestiegen. In der Folge haben auch viele Versorger das Laden von E-Autos an öffentlichen Säulen verteuert oder planen das in Kürze wie beispielsweise Deutschlands größter Schnellladenetz-Betreiber EnBW. Im Schnitt ist das Stromtanken in Leipzig, Dresden, Chemnitz und in vielen anderen mitteldeutschen Städten um 44 Prozent teurer geworden, wie eine LVZ-Recherche ergeben hat. So verlangen beispielsweise die Stadtwerke Leipzig an ihren Standard-Ladesäulen 58 statt bisher 43 Cent pro Kilowattstunde (kWh). An den Schnellladestationen ist der Preis von 53 auf 68 Cent gestiegen. Sachsenenergie in Dresden verlangt jetzt 45 beziehungsweise 50 Cent.

Kunden von Carsharing-Anbietern bleiben bislang von den höheren Strompreisen verschont. „Aktuell können wir die Preissteigerungen noch abfangen und halten unsere Tarife stabil, vorerst jedenfalls“, sagt Torsten Bähr vom Anbieter Teilauto, der in Leipzig, Dresden, Halle und anderen Städten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vertreten ist. Knapp 11 Prozent der 1500 Fahrzeuge umfassenden Flotte seien reine Stromer, so Bähr. Auch Nutzer von Cityflitzer, die zu Teilauto gehören, bleiben vorerst von Preiserhöhungen verschont.

Stundenpreise und Kilometerpauschale bleiben stabil

Bei den Tarifen gebe es aktuell keine Unterscheidung zwischen Verbrennern und Elektroautos. Vom Mini über kleine Lieferwagen, Kompakte bis hin zu Transportern liegen die Stundenpreise bei Teilauto stabil zwischen 2,10 Euro und 3,80 Euro – egal welche Antriebsform unter der Motorhaube arbeitet. Hinzu kommen die Kosten pro gefahrenen Kilometer (zwischen 25 und 39 Cent).

„Unsere Elektroautos stehen an den Ladesäulen. Die Aufladung der Akkus ist für den Kunden kostenlos, das übernehmen wir“, so Bähr. Hat der Kunde größere Strecken zu bewältigen und muss zwischendurch die Batterien aufladen, dann gehe das zu seinen Lasten. In diesen Fällen sind die Nutzer dann sehr wohl von den höheren Strompreisen betroffen.

Flinkster will die Preise ebenfalls nicht anheben

Auch bei Flinkster, dem Carsharing-Unternehmen der Deutschen Bahn (DB), bleiben die Preise für die Nutzung von E-Mobilen vorerst stabil, wie eine Sprecherin auf Nachfrage mitteilt. Generell sei derzeit keine Tariferhöhung vorgesehen, auch für Fahrzeuge anderer Antriebsarten nicht.

In Leipzig greift Flinkster auf Fahrzeuge des Unternehmens Jetzt-Mobil zurück. Allerdings verkehrt der Carsharing-Anbieter in der Messestadt und auch in Dresden nur mit Verbrenner-Autos. In vielen anderen Städten deutschlandweit sei man aber auch mit elektrisch angetriebenen Fahrzeugen unterwegs, etwa in Halle und Weißenfels in Sachsen-Anhalt, so die DB-Sprecherin weiter. Die Preise liegen aktuell bei 3,30 Euro für die Mini-Klasse. Für einen Kleinwagen sind es 5,50 Euro und für einen Transporter 9 Euro pro Stunde. Hinzu kommen 28 bis 33 Cent pro gefahrenen Kilometer.

Sowohl Teilauto mit Cityflitzer als auch Flinkster hatten im Vorjahr wegen stark gestiegener Kraftstoffpreise ihre Tarife erhöht.