Unbekannte sprengen CBD-Automat auf der Prager Straße

Leipzig. Am frühen Mittwochmorgen wurde in der Prager Straße in Meusdorf ein CBD-Automat mit Sprengstoff zerstört. Die Täter nahmen die darin befindliche Ware sowie Bargeld mit, wie die Polizei mitteilte. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Leipzig: Automat mit Gas gesprengt

Die Beamten schränken den Tatzeitraum auf 4.25 bis 4.49 Uhr ein. Sie vermuten, dass als Sprengstoff ein entzündliches Gas in den Automaten eingeführt wurde. Als das in Kontakt mit Feuer gebracht wurde, sei der Automat vollständig zerstört worden. Der Sachschaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt. Der Stehlschaden konnte noch nicht ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Was ist CBD?

CBD steht für Cannbidiol und wird aus der Hanfpflanze gewonnen. Dieser Wirkstoff wirkt anders als THC nicht berauschend. Stattdessen wird CBD eine heilende Wirkung nachgesagt, die jedoch wissenschaftliche nicht erwiesen ist. CBD-Produkte können ebenso wie Zigaretten in Automaten gekauft werden.

