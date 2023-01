﻿Neuer Plan für den Südfriedhof: CDU will Leitsystem zu berühmten Gräbern

Leipzig. Ob sächsische Mundartdichterin Lene Voigt, Gewandhauskapellmeister Kurt Masur, Maler Wolfgang Mattheuer, Schriftsteller Christian Fürchtegott Gellert, Zirkusdirektor Cliff Aeros (Julius Jäger), Ethnologe Julius Lips oder Afrikaforscher Hans Meyer – die Liste bekannter Persönlichkeiten, die auf dem Leipziger Südfriedhof ihre letzte Ruhestätte fanden, ist lang.

Verleger, Maler, Bildhauer, Thomaskantoren, Oberbürgermeister gehören dazu. Viele dieser Gräber kann man bei kulturhistorischen Führungen, darunter mit dem bekannten Friedhofsforscher Alfred E. Otto Paul, besuchen. Doch findet man diese Gräber auch allein? Die Leipziger CDU schlägt daher vor, berühmte Grabstellen zu beschildern.

Wie das funktionieren kann, dafür soll die Stadtverwaltung zunächst ein Konzept vorlegen, welches dann 2025/26 umgesetzt werden kann. „Der Südfriedhof ist als Parkanlage angelegt“, erklärt CDU-Stadtrat Michael Weickert. „Sicherlich muss man ihn nicht touristisch erschließen. Es ist aber auch für Leipziger interessant, wo berühmte Menschen aus ihrer Stadtgeschichte begraben liegen“. Deshalb müssten diese Ruhestätten für Besucherinnen und Besucher – etwa über ein Leit- und Wegesystem – besser auffindbar sein. Geprüft werden soll auch die Entwicklung einer App.

Denkmal für Opfer des 17. Juni zu versteckt

Der Leipziger CDU brennt aber noch ein weiteres Thema unter den Nägeln: Der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 jährt sich in diesem Jahr zum 70. Mal. Leipzig gehörte damals zu den Zentren des Aufstandes gegen die Machthaber der DDR. Neun Tote gab es im Bezirk Leipzig, denen alljährlich an der Gedenktafel in der Straße des 17. Juni gedacht wird. Gräber der Opfer befinden sich auf dem Südfriedhof.

Doch wer die Gedenkstätte für die Opfer der Gewaltherrschaft im hintersten Winkel am Nordrand des Friedhofes finden will, muss schon eine Weile suchen. Die ist zwar gepflegt, hinter Hecken aber nahezu versteckt. „Die Gedenkanlage befindet sich in einer der abgelegensten Ecken des Südfriedhofes. Dieser Standort ist völlig unangemessen. Und es gibt ein gewisses Missverhältnis zum sozialistischen Ehrenhain“, findet Weickert.

Grabanlage für die Opfer der Gewaltherrschaft auf dem Südfriedhof in Leipzig. © Quelle: André Kempner

Die Leipziger CDU ruft alljährlich zum Gedenken an das abgelegene Grabfeld auf und macht immer wieder darauf aufmerksam. Weil das innerhalb der Stadtverwaltung kaum Gehör findet, schaltet sie nun den Stadtrat ein. Sie will bewirken, die Gedenkanlage an einen prominenteren Ort zu verlagern. Bis zum 75. Jahrestag müsse eine Lösung her.

„Uns geht es keineswegs darum, Tote umzubetten. Die Totenruhe sollte nicht gestört werden“, betont Weickert. Doch es müsse auch angemessen an den 17. Juni 1953 und seine Folgen erinnert werden. Neben neun Toten gab es im Bezirk Leipzig mindestens 95 Verletzte. Unmittelbar danach setzte eine große Verhaftungswelle ein, bei der mehr als 100 Menschen – teils in Schauprozessen – zu langjähriger Haft verurteilt worden waren. Einer sogar zum Tode.

Ein Denkmal, für das die Stadt einen künstlerischen Wettbewerb ausloben könnte, ist laut CDU angemessen. Dafür sei beispielsweise im Eingangsbereich zwischen Nordtor und dem „Sozialistischen Ehrenhain“ genügend Platz.

Im Ehrenhain haben SED-Funktionäre ihre letzte Ruhe gefunden. Darunter auch die ersten beiden Stasi-Chefs von Leipzig. Nach der Friedlichen Revolution wurden zwar die Namenswand und der einstige Appellplatz rückgebaut, die historische Hauptachse vom Nordtor zum Krematorium zur Lindenallee umgestaltet. Ansonsten sind Veränderungen schwierig.

In der Mittelachse ruhen auch die 84 unbekannten Opfer des Konzentrationslagers Abtnaundorf, an die auch ein Gedenkstein erinnert. Gräber aller Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft müssen laut Gesetz erhalten bleiben. Erschwerend kommt hinzu, dass die Anlage überbaut wurde, also die Ruhestätten praktisch aufeinander liegen können. Und die SED-Gräber sind inzwischen wohl selbst zum Denkmal geworden.