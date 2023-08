﻿CG Elementum feiert Richtfest in Plagwitz – und äußert sich zum Wagenplatz

Pilotprojekt aus Fertigteilen

Mit etwas Verspätung hat die CG Elementum AG in Leipzig-Plagwitz Richtfest für ein besonderes Gebäude mit 105 Wohnungen gefeiert. Erstmals baute sie dort ein Haus mit Fertigteilen, die aus einem neuen Werk in Erfurt stammen. Bei der Zeremonie äußerte sich der Vorstand auch zum Wagenplatz in der Nachbarschaft.

