Leipzig feiert Chanukka: Tägliches Kerzenanzünden in der Gottschedstraße

Leipzig. Mit dem feierlichen Anzünden der ersten Kerze am Chanukka-Leuchter hat am Sonntag in Leipzig das diesjährige Chanukka-Fest begonnen. Die Israelitische Religionsgemeinde in Leipzig und das Ariowitsch-Haus hatten alle Leipzigerinnen und Leipziger an die Gedenkstätte der ehemaligen großen Gemeindesynagoge in der Gottschedstraße zum Kerzenzünden und gemeinsamen Feiern eingeladen.

Die Kerze wurde in Anwesenheit des Sächsischen Landesrabbiners Zsolt Balla, des Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für jüdisches Leben, Thomas Feist, und des Vorsitzenden der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig, Küf Kaufmann, entzündet. Auch Oberbürgermeister Burkhard Jung war beim feierlichen Beginn des jüdischen Lichterfestes anwesend. Bis zum 25. Dezember wird nun täglich um 17.30 Uhr eine der insgesamt acht Kerzen erleuchten.

Chanukka-Leuchter in der Gottschedstraße seit 2020

Leipzig hat seit 2020 einen Chanukka-Leuchter am Ort der ehemaligen großen Gemeindesynagoge in der Gottschedstraße. Der achtarmige Leuchter, Chanukkia genannt, ist das Geschenk eines ehemaligen Leipzigers jüdischer Herkunft der zweiten Generation an die Stadt Leipzig und die Israelitische Religionsgemeinde zu Leipzig.

