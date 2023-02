﻿Warum Leipzigs Innenstadt zu den beliebtesten in Deutschland gehört

Passanten in der Grimmaischen Straße: Leipzigs Innenstadt kann einer aktuellen Untersuchung zufolge in verschiedenen Bereichen punkten – etwa beim Verkehr, aber auch der Sicherheit.

Leipzig. Es waren in den vergangenen Jahren keine leichten Zeiten für die Leipziger Innenstadt – und das in vielerlei Hinsicht: Mit der Corona-Pandemie kamen Lockdowns, mit den Ladenschließungen der sich fortsetzende Boom im Online-Handel, gefolgt von der Inflation, die nachweislich die Konsumfreude der Menschen dämpft. Umso mehr dürften sich Händlerinnen, Händler und all jene, die regelmäßig die City besuchen, nun freuen, wenn es gute Nachrichten gibt.

Eine aktuelle Untersuchung zeigt: Die Leipziger Innenstadt ist bei Besuchern nach wie vor nicht nur äußerst beliebt – sie kann mit ihrer hohen Attraktivität auch im Vergleich zu anderen deutschen Städten punkten. Die Messestadt kommt unter den Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern zudem auf die höchste Weiterempfehlungsquote unter Passanten. Das ist das Ergebnis der Studie „Vitale Innenstädte“, die das Institut für Handelsforschung Köln (IFH Köln) jetzt vorgelegt hat. Sie basiert auf Umfragen, die zwischen September und November 2022 in insgesamt 111 deutschen Städten durchgeführt wurden.

Leipzig liegt in allen Kategorien über dem Durchschnitt – meist sogar deutlich

In Leipzig wurden in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer rund 2000 Personen befragt. Durchgeführt wurden die Umfragen demnach an einem Donnerstag und einem Samstag, eingeflossen sind Aussagen von Personen aus Leipzig, aber auch von außerhalb.

Shopping in der Petersstraße: Nach wie vor zieht es die meisten Menschen zum Einkaufen in die Stadt. © Quelle: André Kempner

Das Ergebnis kann sich für die Messestadt sehen lassen: In allen Kategorien liegt Leipzig über dem Durchschnitt der sogenannten Ortsgrößenklasse, also den Städten mit über 500.000 Einwohnern. „Welche Schulnote würden Sie dieser Innenstadt in Bezug auf ihre Attraktivität geben?“, lautete eine der Fragen. Das Ergebnis spricht für sich: Die City kommt auf eine durchschnittliche Note von 1,9 Prozent, die Vergleichsstädte hingegen auf 2,4. Schon in den Jahren vor Corona hatte Leipzig eine der attraktivsten Innenstädte der Republik, wie die früheren Studien zeigten.

Bei der Weiterempfehlung ist Leipzig der „Top Performer“

Für die Leipziger Innenstadt spricht auch die Weiterempfehlungsquote: Auf einer Skala von 1 (Weiterempfehlung äußerst unwahrscheinlich) bis 10 (äußerst wahrscheinlich) vergaben 24,1 Prozent aller Befragten eine zehn. Rund 25 Prozent nannten eine 9. Insgesamt gaben 95 Prozent an, die Innenstadt weiterzuempfehlen. Damit ist Leipzig der Studie nach der „High-Performer“ unter den Städten mit mehr als einer halben Million Einwohner – also die Stadt, die Besucher am häufigsten weiterempfehlen. Einen wichtigen Einfluss haben darauf Faktoren wie die Aufenthaltsqualität (Schulnote 1,8) sowie die Gebäude und Fassaden (1,7), wie es von den Autoren heißt.

Positiv fallen denn auch bei jenen die Reaktionen aus, die sich tagtäglich mit der Innenstadt befassen. „Ich freue mich sehr, dass die Besucher unserer Innenstadt sehr zufrieden sind und wir in Leipzig unsere Position als Top-Performer verteidigen konnten“, sagt Robin Spanke, Leipzigs Citymanager. „Ein großer Faktor für die konstant sehr guten Ergebnisse ist es, dass Leipzig schon lange multifunktional aufgestellt ist und nicht nur Shopping und Gastronomie zum Besuch einladen.“ Auch die Bereiche Freizeit, Kultur und Sightseeing ziehen seinen Worten nach Menschen in die Stadt.

Warum Menschen in Leipzig die City besuchen

Die Gründe für den Stadtbesuch wurden in der Studie ebenfalls abgefragt. So besuchten an einem Samstag rund 65 Prozent der befragten Passanten die Stadt zum Einkaufen, im Verlauf der Woche waren es etwas weniger. Im Durchschnitt waren gute 33 Prozent aller Befragten für einen Restaurantbesuch in der Stadt, ein Viertel der Menschen für Freizeit- und Kulturangebote.

Der Handel führt die Liste also weiter an, entsprechend freut man sich auch beim Handelsverband Sachsen (HVS). „Wenn die Studie eines zeigt, dann die Bedeutung des Handels für die Leipziger Innenstadt“, sagt Gunter Engelmann-Merkel, HVS-Geschäftsführer in Leipzig. Vor dem Hintergrund, dass es die erste entsprechende Studie sei, die zum Auslaufen der Corona-Pandemie durchgeführt wurde, kommt der Handelsexperte zu dem Schluss: „Die Attraktivität Leipzigs konnte aufrechterhalten werden, es muss aber an allen Stellschrauben gedreht werden, dass es so bleibt.“

Leipzig ist fahrrad- und autofreundlich

Deutlich über dem Durchschnitt rangiert Leipzig auch im Hinblick auf die einzelnen Aspekte, die von den Forschern abgefragt worden sind. In puncto Autofreundlichkeit etwa bekommt Leipzigs City von über der Hälfte der Befragten die Schulnote 2 und 3, bei der Fahrradfreundlichkeit vergab der Großteil die Noten 1 oder 2.

Citymanager Spanke sieht indes „durchaus Verbesserungsbedarf“ in Hinblick auf die Aufenthaltsqualität. „Wobei man sagen muss, dass wir mit dem Ring-Grün schon sehr schöne Orte zum Verweilen und Erholen haben, diese aber beim Innenstadtbesuch nicht bekannt oder sichtbar genug sind“, sagt er.

Mehr Menschen kaufen im Internet ein – das Rathaus will gegensteuern

Die Einschätzung teilen auch viele Befragte in der Untersuchung: 40,8 Prozent meinen demnach, Orte zum Verweilen und Freunde treffen gehörten in die Stadt – und müssten „unbedingt“ ausgebaut werden. Im Rathaus heißt es auf eine entsprechende Nachfrage der LVZ: „Wir haben das Thema erkannt und werden mit einzelnen Maßnahmen im Fördermittelprogramm ,Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren‘ an der Verweildauer und Aufenthaltsqualität arbeiten“.

Im Salzgäßchen sollen laut Wirtschaftsdezernat beispielsweise zusätzliche Bäume gepflanzt werden. Im Cityfonds stünden bis Mitte 2025 insgesamt eine Million Euro für konkrete Projekte zur Verfügung. Es gehe darum, mit einer hohen Aufenthaltsqualität die Menschen in die Stadt zu holen. Denn: Auch in Leipzig berichtete rund ein Drittel der Befragten, häufiger online einzukaufen. Insgesamt seien die Ergebnisse „eine schöne Bestätigung für den bisher eingeschlagenen Weg“, verlautete aus dem Rathaus.

Während das Umfrageergebnis hier mit Wohlwollen aufgenommen wird, ist das Gesamtbild nicht für jeden erfreulich. Denn die Mehrzahl der deutschen Städte schneidet bei der Weiterempfehlung schlecht ab: In jeder zweiten Stadt würden die Befragten einen Stadtbesuch mehrheitlich nicht weiterempfehlen. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, nennt das ein „besorgniserregendes Signal“. Wenngleich die Gesamtattraktivität der deutschen Stadtzentren einen Aufwärtstrend verspricht: Hier beträgt die Schulnote 2,5 – im Vergleich zu den Jahren 2016 und 2018 eine leichte Steigerung.

