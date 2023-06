﻿Auf der Bornaischen Straße stürzen täglich Radfahrer – Stadt Leipzig sieht keinen Handlungsbedarf

Leipzig. Der fragliche Radweg ist nur einige Hundert Meter lang – und dürfte eigentlich gar nicht Radweg heißen. Schließlich ist der Abschnitt der Bornaischen Straße – von der Bernhard-Göring-Straße bis zum Connewitzer Kreuz – stadteinwärts aktuell gesperrt. Der Grund ist eine Baustelle, denn die Fahrbahn ist verschlissen, die Bordsteinkante versetzt. Alles wird neu gemacht. Allein die Straßenbahnen der Linien 9 und 11 dürfen offiziell weiterhin durch. Dafür wurde eine Schranke installiert, die immer rechtzeitig hochklappt, wenn die Bahn kommt. Für alle anderen Verkehrsteilnehmer wurde ein vorübergehendes Verkehrsschild installiert: Roter Kreis, weißer Querbalken: Durchfahrt verboten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und trotzdem nutzen weiterhin viele die gesperrte Straße: Personen, die auf dem Fahrrad in Richtung Innenstadt pendeln. Sei es zur Arbeit oder zum Einkaufen. Dabei wird die Schranke großräumig umfahren. Es sei denn, es nähert sich gerade eine Straßenbahn von hinten und löst damit die Schranke aus. Die vielen illegalen Radler überraschen nicht. Denn wer aus Connewitz auf die Karli will, für den ist die Bornaische Straße gewissermaßen der Zubringer. Die jetzige Umleitung versteht man nicht sofort. Sie führt kompliziert, unbequem und wegen gleichzeitigen Autoverkehrs ziemlich gefährlich über das Kopfsteinpflaster Richtung Wiedebachplatz.

Ein ignorierter Unfallschwerpunkt?

Doch auch die regelwidrige Fahrt auf der Bornaischen Straße ist mit großem Risiko verbunden. Etwa auf Höhe des Restaurants „Vegan Express“ verjüngt sich die Straße durch die Baustelle ausgerechnet an jener Stelle, an der die Gleise der Straßenbahnlinie 10 dazukommen. Das Resultat: Wenig Straße, viele Gleise, die auch noch kreuz und quer liegen. Ein Unfallschwerpunkt, denn wie schnell gelangt hier ein Rad in die Schiene. Wer einen Abend auf dem Freisitz von „Vegan Express“ verbringt, wird im Schnitt jede halbe Stunde Zeuge eines Fahrradunfalls. Mal geht es glimpflich aus, mal weniger. Ein Unfallschwerpunkt also, gegen den die Stadt nichts unternimmt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das möchte das zuständige Verkehrs- und Tiefbauamt so nicht stehenlassen. „Wenn Radfahrerinnen und Radfahrer hier fahren, dann ist dies regelwidrig“, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage.

Neuer Radweg erst 2024

Dass Fahrradfahren auf Baustellen mitunter lebensgefährlich sein kann, zeigte ein Vorfall Anfang Mai, als ein 24-Jähriger nachts im Leipziger Westen in eine Baugrube stürzte – und dabei tödlich verunglückte. Es ist zu hoffen, dass in Connewitz nichts dergleichen passiert. Die Baustelle soll noch mindestens den ganzen Sommer und vielleicht sogar bis Ende November andauern. Aber danach wird alles einfacher. „Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, wird ein Radfahrstreifen markiert“, heißt es aus dem Rathaus. Es wäre das fehlende Stück Radweg zwischen Innenstadt und Dölitz-Dösen.





Lesen Sie auch

Doch auch das wird dauern. Denn im Winter kann wegen Frost- und Tauwetter Wasser unter die Markierung gelangen und diese absplittern. Seinen neuen Radweg bekommt Connewitz also erst im Frühjahr 2024.

LVZ