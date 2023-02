Linksautonome bekennen sich zum Brandanschlag auf Sachsenforst-Fahrzeuge in Leipzig-Connewitz

Linksautonome haben sich in einem Schreiben zu den Brandanschlägen auf Autos der Firma Sachsenforst in Leipzig bekannt. In der MDR-Sendung „Kripo Live“ wurde am Sonntag die Bevölkerung um Mithilfe bei zwei weiteren Angriffen aufgerufen. Auch dafür gibt es Bekennerschreiben aus dem linksautonomen Milieu.

Leipzig. Die Aufklärung der Brandanschläge auf vier Fahrzeuge des Staatsbetriebs Sachsenforst in Leipzig kommt voran. Seit Sonntag liegt ein Bekennerschreiben vor.

Auf der Webseite Indymedia begründeten Linkautonome den Anschlag auf die Sachsenforst-Fahrzeuge damit, dass die Polizei im „Auftrag von Sachsenforst“ angefangen hätte, die Waldbesetzung im Heidebogen bei Dresden zu räumen. „Wir haben uns entschieden, den Sachsenforst als Hauptverantwortlichen für die Räumung und Rodung anzugreifen“, heißt es in dem Bekennerschreiben. „Wir leisten damit unseren Beitrag zu den Kämpfen weltweit, die sich gegen die Zerstörung stellen.“

Brennende Autos in Leipzig-Connewitz: Extremismus-Einheit der Polizei ermittelt

Gleichzeitig wird die Bereitschaft zu weiterer Gewalt bekräftigt. „Wir sind uns schon lange sicher: Grünes Wachstum ist eine Lüge“, heißt es in dem Schreiben. „Wir müssen den Zwang zu wachsen beenden und das wird nicht mit parlamentarischer Teilhabe, friedlichen Protesten oder sonstigen demokratischen Mitteln gehen.“ Die „zweiköpfige Hydra von Staat und Kapital“ müsse weichen.

Wie berichtet, waren die auf einem Betriebsgelände im Leipziger Stadtteil Connewitz abgestellten Fahrzeuge in der Nacht zum 16. Februar angezündet worden. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei hatte zum Tatzeitpunkt bereits Brandstiftung vermutet. Die Extremismus-Einheit des Landeskriminalamtes hatte daraufhin die Ermittlungen übernommen. Der Fall war am Sonntag auch in der MDR-Sendung „Kripo Live“ Thema.

Ermittler suchen Zeugen von Brandstiftungen

Diese Einheit sucht jetzt auch Zeugen für zwei weitere Brandstiftungen in Leipzig. In der MDR-Sendung „Kripo Live“ wurde am Sonntag mitgeteilt, dass es inzwischen auch in diesen beiden Fällen Bekennerschreiben aus der linksautonomen Szene gibt. Dabei handelt es sich zum einen um eine Brandstiftung an mehreren Fahrzeugen des Autovermieters Hertz, die am 12. Januar 2023 gegen 2.22 Uhr auf einem Abstellplatz in der Naumburger Straße 65 in Plagwitz in Brand gesetzt wurden.

Wer in der Morgenstunden des 12. Januar beziehungsweise in der Zeit vor und nach der Brandlegung im Bereich der Naumburger Straße und der nähere Umgebungen Beobachtungen gemacht habe, die zur Aufklärung der Straftat führen und bei der Ermittlung der Täter helfen könnten, sollte sich melden, heißt es. Auch Hinweise aus den sozialen Medien oder dem Internet seien für die Polizei und die Staatsanwaltschaft von Bedeutung.

Transporterbrand in Leipzig Plagwitz © Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Gesucht werden auch weiterhin Zeugen der Brandstiftung an mehreren Fahrzeugen der Deutschen Post, die am 16. Januar in der Lilienstraße 3 in Neustadt-Neuschönefeld stattfand. Dort hatten Unbekannte um 3.40 Uhr mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt. Die Ermittler gehen auch dort davon aus, dass die Tat politisch motiviert gewesen sein könnte, weil es auch zu diesem Fall inzwischen ein anonymes Bekennerschreiben aus der linksautonomen Szene gibt.

Wer sachdienliche Hinweise machen kann, soll sich an die Kriminalpolizei Leipzig in der Dimitroffstraße 1 wenden. Hinweise sind auch unter der Rufnummer (0341) 966 4 6666 oder in jeder anderen Polizeidienststelle möglich.