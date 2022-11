Am Montag haben sich Unbekannte Zugang zu einer Connewitzer Tiefgarage verschafft und sind dort in mehrere Fahrzeuge eingebrochen. Der genaue Schadensumfang ist noch nicht bekannt.

Beutezug in Leipzig-Connewitz: Diebe brechen in sieben Autos ein

Leipzig. Diebe sind am Montagmorgen in eine Tiefgarage in der Connewitzer Scheffelstraße eingedrungen. Dort verschafften sie sich Zugang zu sieben Fahrzeugen. Das teilte die Leipziger Polizeidirektion am Dienstag mit.

Wie die Unbekannten in das Gebäude gelangten, sei noch nicht bekannt. Zwischen 2.45 Uhr und 7.30 Uhr haben die Einbrecher dort die Seitenscheiben der Autos eingeschlagen. „In der weiteren Folge öffneten sie sämtliche Fächer, durchsuchten diese und entwendeten daraus diverse Gegenstände“, so die Polizei. Außerdem haben sie die Seitentaschen eines Motorrads gewaltsam geöffnet.

Wie hoch der Gesamtschaden sowie der Wert der gestohlenen Gegenstände ist, konnte die Polizei am Dienstag noch nicht sagen. Sie ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

