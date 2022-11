Einbruch in Tiefgarage: Polizei stellt drei Tatverdächtige

Am späten Sonntagabend sind mehrere Personen in eine Tiefgarage in Leipzig-Connewitz eingebrochen. Die Polizei konnte noch vor Ort drei Tatverdächtige stellen. Gegen einen der Täter lag bereits ein Haftbefehl vor.

Nach dem Einbruch in eine Tiefgarage in Leipzig-Connewitz am Sonntagabend hat die Polizei drei Tatverdächtige gestellt. (Symbolbild)

Leipzig. Auf frischer Tat ertappt wurden am Sonntagabend drei Einbrecher in Leipzig-Connewitz. Die Polizei wurde gegen 22.10 Uhr darüber informiert, dass mehrere Personen in eine Tiefgarage in der Scheffelstraße eingebrochen waren. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort drei Männer im Alter von 18, 23 und 32 Jahren stellen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde bei der anschließenden Durchsuchung bei dem 32-Jährigen Betäubungsmittel in Form von Methamphetaminen gefunden. Außerdem stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorliegt. Bei dem 23-jährigen Einbrecher wurden mehrere gestohlene Gegenstände aus der Tiefgarage gefunden.

Der 32-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die beiden anderen Tatverdächtigen wurden nach den Maßnahmen entlassen. Sie haben sich laut Polizei wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls zu verantworten.

