Fahrkartenautomat in Leipzig-Connewitz zerstört

Leipzig. In der Nacht zu Samstag ist in Leipzig-Connewitz ein Fahrkartenautomat gesprengt worden. Wie die Polizei Leipzig am Samstag mitteilte, zündeten die Täter gegen 2.30 Uhr den Sprengsatz an der S-Bahn-Haltestelle und entkamen.

Wie groß der Schaden und die Beute sind, ist derzeit unklar. Der Automat kann vorübergehend nicht genutzt werden. Verletzt wurden niemand.

