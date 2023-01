﻿Hunderte demonstrieren in Connewitz gegen Durchsuchungen

Mehrere Menschen versammelten sich am Donnerstagabend zu einer Demonstration gegen die Hausdurchsuchungen in Connewitz.

Bis zu 200 Menschen haben sich am Abend in Connewitz versammelt und zum Teil mit Böllern Unmut zum Ausdruck gebracht. Auslöser waren Durchsuchungen von Wohnungen in Connewitz durch die Polizei am Donnerstagmorgen.

