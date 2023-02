﻿Kaum Hinweise nach Mordversuch an Polizeibeamten in Connewitz

Für die Staatsanwaltschaft ist es versuchter Mord: In der Silvesternacht 2019/2020 wurden am Connewitzer Kreuz Polizisten massiv attackiert. Doch die Suche nach den Tätern ist bis heute erfolglos – obwohl für Zeugenhinweise eine stattliche Belohnung ausgesetzt ist.

Polizeieinsatz zum Jahreswechsel 2019/2020 am Connewitzer Kreuz in Leipzig.

Leipzig. Auch eine hohe Belohnung für Zeugenhinweise nutzte bisher kaum etwas: Mehr als drei Jahre nach den Ausschreitungen zum Jahreswechsel 2019/2020 im Leipziger Stadtteil Connewitz sind die schwersten Straftaten noch immer nicht aufgeklärt. Im Zusammenhang mit brutalen Angriffen auf Polizeibeamte ermitteln das sächsische Landeskriminalamt (LKA) und die Staatsanwaltschaft Leipzig wegen versuchten Mordes in zwei Fällen. Doch die Täter sind noch immer unbekannt.

In jener Silvesternacht sei es ab 0.15 Uhr am Connewitzer Kreuz zu Angriffen auf Polizisten gekommen, so das LKA. Drei Einsatzbeamte seien aus einer Gruppe von dunkel gekleideten Personen heraus mit massiver körperlicher Gewalt angegriffen und verletzt worden. „Hierbei kam es unter anderem zu Tritten gegen die Köpfe von zwei Polizeibeamten“, so das LKA. „Einer der beiden Beamten wurde so schwer verletzt, dass er operiert werden musste.“ Nach Überzeugung der Ermittler nahmen die Täter lebensgefährliche Verletzungen und auch den möglichen Tod der beiden attackierten Polizeibeamten zumindest billigend in Kauf.

Ermittlungen in insgesamt 33 Fällen

Immerhin 90.000 Euro Belohnung hatte das ermittelnde Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus- Abwehrzentrum (PTAZ) des LKA im Juli 2021 ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Seither habe es lediglich einen Hinweis dazu gegeben, teilte LKA-Sprecherin Kathlen Zink auf LVZ-Anfrage mit. Dabei gehen die Behörden davon aus, dass es nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen zur Situation vor Ort Zeugen geben muss, die entweder den gesamten Vorgang oder zumindest Teile davon wahrgenommen haben.

Insgesamt 33 Ermittlungsverfahren wurden nach den Silvesterkrawallen eingeleitet, so Staatsanwalt Andreas Ricken gegenüber der LVZ. Dabei geht es unter anderem um Landfriedensbruch und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. 26 Verfahren richten sich gegen bekannte Tatverdächtige, wobei in zwei Fällen gegen denselben Beschuldigten ermittelt wird. In 20 Fällen führte das zur Anklageerhebung.

Noch neun Verfahren an Gerichten anhängig

Fünf Verfahren stellte die Staatsanwaltschaft ein – hauptsächlich deshalb, weil aus Sicht der Behörde kein für die Anklage notwendiger hinreichender Tatverdacht gegeben war. Darunter war auch ein Verfahren gegen einen Polizeibeamten wegen des Tatvorwurfs der Körperverletzung im Amt. Acht Angeklagte sind inzwischen rechtskräftig verurteilt, zwei wurden freigesprochen. Ein Verfahren stellte das Gericht wegen Geringfügigkeit ein. Neun Fälle sind noch bei den Gerichten anhängig, sieben beim Amtsgericht, zwei nach erstinstanzlichen Verurteilungen in der Berufung beim Landgericht

Jene Fälle, bei denen die Täter nicht ermittelt werden konnten, sind mittlerweile überwiegend eingestellt worden. Dies betraf sechs der sieben Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt, sagte Staatsanwalt Ricken, darunter auch zwei Verfahren gegen Polizeibeamte wegen des Tatvorwurfs der Körperverletzung im Amt. Lediglich ein Verfahren mit unbekannten Tätern legen die Ermittler noch nicht ad acta: „Das Verfahren wegen versuchten Mordes ist noch nicht abgeschlossen“, stellte Ricken klar, „hier laufen die Ermittlungen noch.“