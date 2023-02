In der Heilemannstraße in Connewitz wurden vier Fahrzeuge des Staatsbetriebes Sachsenforst in Brand gesetzt. Jetzt gibt es dafür ein Bekennerschreiben aus dem linksautonomen Milieu.

Linksautonome haben sich in einem Schreiben zu den Brandanschlägen auf Autos der Firma Sachsenforst in Leipzig bekannt. In der MDR-Sendung „Kripo Live“ wurde am Sonntag die Bevölkerung um Mithilfe bei der Tätersuche aufgerufen.

