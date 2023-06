Mann verletzt in Connewitz nach Streit eine unbeteiligte Frau

Leipzig. In Connewitz hat ein 32-jähriger Mann am Dienstagabend eine Frau von ihrem Fahrrad gestoßen und sie damit leicht verletzt. Gegen den Mann wird wegen Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Laut Sandra Freitag, Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig, war der 32-Jährige gegen 18.30 Uhr an der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße/Richard-Lehmann-Straße in einen verbalen Streit innerhalb einer Gruppe verwickelt. An derselben Stelle befand sich auch eine Gruppe von Radfahrern. Unvermittelt ging der Mann zu ihnen und stieß eine 28-Jährige von ihrem Fahrrad, wobei sie sich leicht verletzte.

Ob die Beiden sich kannten, ist derzeit noch unklar. Laut Freitag weise derzeit aber nichts darauf hin. Der Mann war mit einem Blutalkoholspiegel von 0,28 Promille leicht alkoholisiert.

LVZ