﻿Strecke blockiert: Straßenbahnen am Connewitzer Kreuz fuhren mit Umleitung

Weil die Strecke blockiert war, mussten mehrere Straßenbahn- und Buslinien in Leipzig-Connewitz umgeleitet werden. Nach einer Stunde konnte die Sperrung aufgehoben werden. Auch die Polizei war vor Ort im Einsatz.

Leipzig. Der öffentliche Personen- und Nahverkehr in Leipzig musste wegen einer Streckenblockierung am Connewitzer Kreuz am Freitagabend umgeleitet werden. Das teilten die Leipziger Verkehrsbetriebe über ihre Social-Media-Kanäle um 20.35 Uhr mit. Auch die Polizei sei vor Ort im Einsatz gewesen, bestätigte ein Sprecher des Lagezentrums auf LVZ-Nachfrage. Warum die Beamtinnen und Beamten in den Leipziger Süden ausrücken mussten und wodurch die Strecke blockiert wurde, konnte jedoch noch nicht mitgeteilt werden.