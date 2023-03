Unfälle in Connewitz: Unbekannte demolieren acht Autos mit gestohlenem Ford

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen in Leipzig Connewitz mit einem gestohlenen Auto mehrere Unfälle gebaut und insgesamt acht Fahrzeuge demoliert.

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen in Leipzig Connewitz mit einem gestohlenen Auto mehrere Unfälle gebaut und insgesamt acht Fahrzeuge demoliert. (Symbolfoto)

Leipzig. Unbekannte Einbrecher haben sich am Samstag in den frühen Morgenstunden gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in Leipzig Connewitz verschafft und die Räume durchsucht. Wie die Polizei Leipzig mitteilte, stahlen die Täter verschiedene Technik im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages und einen Fahrzeugschlüssel zu einem Ford Transit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit diesem Ford flüchteten die Einbrecher vom Tatort und verursachten zunächst einen Verkehrsunfall in der Teichstraße mit drei beschädigten Fahrzeugen (VW, Suzuki, Dacia). Danach setzten sie ihre Fahrt fort und stießen dann in der Talstraße gegen fünf geparkte Fahrzeuge (Ford, Opel, Hyundai, BMW, Opel).

Die Täter ließen den Ford Transit beschädigt zurück und flüchteten unerkannt. An den beschädigten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von knapp 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Einbruchsdiebstahls in Wohnraum sowie dem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort in zwei Fällen.