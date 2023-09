Unbekannte zünden Sprengkörper an Mehrfamilienhaus in Leipzig-Connewitz

Leipzig. Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend in Leipzig-Connewitz mutmaßlich einen Sprengkörper zwischen eine Mauer und eine Klingelanlage eines Mehrfamilienhauses gesteckt. Diesen zündeten sie daraufhin an. Wie die Polizei mitteilte, riss die Explosion die Klingelanlage ab und schleuderte gegen ein parkendes Auto. Auch eine Fensterscheibe des Hauses wurde durch die Druckwelle beschädigt.

In das beschädigte Auto wurde von den Tätern ein Anarchie-Zeichen geritzt, das einen Durchmesser von circa 30 Zentimetern hatte. Wie hoch der Sachschaden insgesamt ist, ist laut Polizei noch unklar. Personen wurden nicht verletzt. Ermittelt wird aufgrund des Herbeiführens von Sachbeschädigung und Sprengstoffexplosion.

