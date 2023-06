﻿Wütend aber friedlich: Viele Hundert protestieren gegen Polizeigewalt in Leipzig

Demo in Connewitz nach „Tag X“

Mehr als 1500 Demonstranten haben am Abend in Leipzig gegen Polizeigewalt demonstriert. Die Protestler zogen durch die Südvorstadt bis zum Polizeipräsidium und zum Stadtzentrum. Anlass der Demo war die stundenlange Festsetzung Hunderter Demonstranten am „Tag X“.

