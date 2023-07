Autos prallen ineinander – Zwei Verletzte im Leipziger Süden

Leipzig. Bei einem Verkehrsunfall sind am Montagmorgen im Leipziger Süden zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 5.30 Uhr in Connewitz. Der Fahrer eines Autos mit Bootsanhänger war auf der Richard-Lehmann-Straße unterwegs. Als der 62-Jährige nach links in die August-Bebel-Straße abbiegen wollte, habe er den Gegenverkehr übersehen.

Es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, wobei sowohl dessen 48-jährige Fahrerin als auch der 62-Jährige verletzt wurden. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Den Beamten zufolge ist die Schadenshöhe noch unklar. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachtes auf fahrlässige Körperverletzung.

