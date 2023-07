Leipzig: So war das Hitze-Wochenende in regenbogenbunten Bildern

Leipzig. Das Wochenende in Leipzig war heiß. Bis zu 36,3 Grad zeigte das Thermometer am Samstagnachmittag – es war der bis dahin wärmste Tag des Jahres in der Messestadt. Trotzdem stand das Leben nicht still – im Gegenteil. Hier sehen Sie das Wochenende in sonnensatten Bildern und Videos.

CSD 2023 in Leipzig in Bildern

Rund 18.000 Menschen sind am Samstag um den Leipziger Ring gezogen, um anlässlich des Christopher Street Days (CSD) für mehr Toleranz und Vielfalt zu protestieren. Regenbogenbunte Fahnen, Schirme, Fächer und Outfits strahlten mit der Sonne um die Wette.

Ein besonderer Tag war es auch für Lucas Krzikalla, Profi-Handballer beim SC DHfK Leipzig. Ende vergangenen Jahres hatte sich der 29-Jährige als homosexuell geoutet – nun erlebte er seinen ersten CSD überhaupt und fungierte zugleich außerdem als Botschafter. Wie es ihm dabei erging, sehen Sie hier im Video.

CSD 2023 in Leipzig: Video mit Lucas Krzikalla

Im Video: Wie der Leipziger Profi-Handballer Lucas Krzikalla seinen ersten CSD erlebt Nicht mal ein Jahr ist seit dem Coming-Out des Leipziger Profi-Handballers vergangen. Am Samstag hat Lucas Krzikalla zum ersten Mal am CSD teilgenommen. © Quelle: Sachsen Fernsehen

Viele Leipzigerinnen und Leipziger machten es sich auch in den Freibädern erträglich – wenn auch bei vollen Becken und langen Warteschlangen an den Eingängen. Wie voll es wirklich war, sehen Sie in der Bildergalerie.

Ab ins Freibad in Leipzig! Fotos vom Hitze-Samstag

Die Leipziger Wasserwerke betreiben insgesamt sechs Freibäder in der Stadt – einen Überblick mit jeweiligen Besonderheiten finden Sie hier.

