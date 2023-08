Falsche Dachdecker betrügen Leipziger Ehepaar um mehrere Tausend Euro

Leipzig. Vermeintliche Dachdecker haben am Wochenende ein Ehepaar im Leipziger Westen um mehrere Tausend Euro betrogen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen die drei Unbekannten am Samstagvormittag den 79-Jährigen und seine drei Jahre ältere Frau in ihrem Gartengrundstück in Markranstädt angesprochen und dazu überredet haben, das Dach der Gartenlaube für einen Preis im unteren dreistelligen Bereich neu deckenzulassen.

Als die Unbekannten ihre Arbeit beendet hatten, sollen sie plötzlich ein Vielfaches des ursprünglich vereinbarten Preises verlangt haben. Weil die Tatverdächtigen das Geld in Bar ausgezahlt haben wollten, sollen sie mit dem 79-Jährigen zu einem Bankautomaten gefahren sein. Obwohl der Rentner einen Betrag im mittleren vierstelligen Bereich übergeben habe, sollen die drei Männer mehr Geld gefordert haben.

Nach Informationen der Polizei habe das Ehepaar daraufhin angegeben, das Geld von Zuhause holen zu müssen. Als die Unbekannten sie dorthin gefahren hatten, seien sie jedoch ohne zu warten in ihrem Transporter davongefahren.

Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittlerinnen und Ermittler nach den drei Unbekannten und bitten dabei die Bevölkerung um Mithilfe. Der erste der Tatverdächtigen sei etwa 1,75 Meter groß, schlank und zwischen 25 und 30 Jahren alt gewesen. Er habe mittellange Haare und einen schwarzen Vollbart und habe deutsch mit einem Akzent gesprochen. Der zweite Mann sei der Personenbeschreibung zufolge etwa 1,80 Meter groß, kräftig und zwischen 35 und 40 Jahre alt, trug einen Vollbart und habe mit mittelblonde Haaren. Auch er habe deutsch mit einem Akzent gesprochen. Bei der dritten Person soll es sich um einen 50 bis 55-jährigen, kräftigen Mann mit graumelierten Haaren und einem Stoppelbart gehandelt haben. Mit 1,65 Meter sei er kleiner als seine beiden Komplizen. Er soll polnisch gesprochen haben.

Alle drei trugen laut Personenbeschreibung eine graue Latzhose, eine graue Jacke und Arbeitsschuhe. Der Transporter der Tatverdächtigen sei ein weißer Citroën mit polnischem Kennzeichen und dem Schriftzug „Brunnen, Heizung, Sanitär und Dach“ gewesen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter 0341 966 4 6666 entgegen.

